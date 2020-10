AMLO demanda indagar rol de DEA en casos de ‘narco’

Claro que estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país. Ahora es distinto .

Agradeció al presidente Donald Trump que entienda que no quiere ayuda para combatir a las bandas criminales, pero pidió a los estadunidenses que sean más respetuosos. “Desde que asumí la Presidencia no ha habido intromisión y no lo hemos permitido. En otros gobiernos entraban a México como Juan por su casa, incluso operaban. No sólo había labores de inteligencia, sino que iban sobre los blancos y los elementos de las fuerzas armadas sólo ejecutaban; las operaciones las llevaban a cabo por decisión de estas agencias. Eso ya no sucede.

Acompañado de gobernador Alejandro Murat, recordó que en 2017 se usaron helicópteros de la Marina en Tepic, Nayarit, en el operativo en el que “perdió la vida, acribillado, (Juan Francisco Patrón Sánchez El H2) el jefe de este grupo por el que se está acusando al general”.

Consideró que, a partir de los juicios en Estados Unidos, se debe determinar si los acusados actuaban por decisión propia o había complicidad con Felipe Calderón, en el caso de García Luna, y del general Cienfuegos con Enrique Peña Nieto , pero es anormal insistió que “estén acusados de lo mismo... Cuando se hablaba de un narco Estado habían dudas; se hablaba que no era un narco Estado, pero sí un narco gobierno”, afirmó

Aseveró que ya no están infiltradas las fuerzas armadas ni la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Insistió que en México no investigaron a Cienfuegos porque no había ninguna denuncia. Nosotros no encubrimos a nadie... ellos (la DEA) tenían más información porque, precisamente, trabajaban juntos. Antes no se les investigó porque eran parte de una asociación delictuosa que existía .