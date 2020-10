Asegura AMLO que el que lo antecedió, era un narcogobierno

Tapanatepec, Oax. Al preguntarle sobre la responsabilidad del ex presidente Enrique Peña Nieto en los hechos de que se acusa al general Salvador Cienfuegos en Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló : “es lo que va a ir saliendo de la investigación”. Es parte del juicio, dijo.

Mencionó que tras estas detenciones, “cuando se hablaba de un narco Estado habían dudas; no era un narco Estado, pero sí un narco gobierno”, afirmó.

Señaló que como con García Luna, a partir de los juicios se debe determinar” si actuaba solo, por decisión propia o sí informaba, si había, vamos a decir, contubernio, complicidad con Felipe Calderón y, en este caso del general Cienfuegos con el presidente Peña Nieto”, lo mismo. A pregunta expresa, aseguró que “ya no están infiltradas” las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad.

“No debemos adelantarnos; lo que sin duda está mal, es que dos importantes funcionarios de México que tienen que ver con la seguridad del país estén detenidos, acusados de vinculación con el narcotráfico. Eso es muy grave, es una señal inequívoca de la crisis, de la decadencia del régimen que afortunadamente ya está por acabarse, aunque todavía estamos en un proceso de transición, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer”.

Insistió que en México no investigaron a Cienfuegos porque “no había ninguna denuncia. Nosotros no encubrimos a nadie, no le damos impunidad a nadie; yo me debo al pueblo. Mi amo es el pueblo de México y no le voy a fallar.

“Si un familiar mío comete un delito, tien que se castigado; cualquier seguidores público. Yo no llegué a la Presidencia con el apoyo de los grupos de intereses creados. Yo llegué a la Presidencia por el pueblo”.

Sostuvo que hace falta que se presenten pruebas contra el militar, y recordó que el martes, de acuerdo al procedimiento, se definirá si obtiene libertad bajo fianza o “deciden mantenerlo en la cárcel para que continúe el juicio”,.

Algo parecido a lo que ocurrió con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, recordó, y a quien en su caso se lo negaron. “Hay que esperar”, recalcó

Reiteró que la detención de ambos ex secretarios es un signo de descomposición del régimen neoliberal.

“Es muy anormal que el secretario de Seguridad Pública del presidente Calderón esté acusado de lo mismo, y ahora el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto.

Cuando se hablaba de un narco Estado habían dudas; no era un narco Estado, pero sí un narco gobierno”, afirmó.

En entrevista, resaltó que debe esperar que se presenten las pruebas contra Cienfuegos, al preguntarle si no afecta la acusación por vínculos con el narcotráfico que se le imputan en Estados Unidos.

“Yo tengo que esperar a que se presenten las pruebas y no se puede, por un mal comportamiento, en el caso de que se demuestre, juzgar a priori.

“En caso de que se demuestre, ellos hablan a priori de que tienen las pruebas suficientes, que tienen videos; si se prueba, entonces tiene que juzgar al general Cienfuegos. O sea, no tiene que haber protección, impunidad. Pero aún el caso de que resultara responsable, no es lo mismo la conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa”.

Y cuestionó que se vincule a generales “de manera irresponsable” con el ex titular de la Sedena.

“Todos los mexicanos, creo yo, sabemos cómo son las estructuras en la Defensa, hay escalafón, hay ascensos y se llega a ser general. Los generales de división no llegan a 30 y tienen que trabajar en la Secretaría de la Defensa”, ya sea como jefes de zona militar, región militar o direcciones de la Defensa.

“Si estando el general Cienfuegos habían generales eran porque tenían que estar, ni modo que no iban a estar cargo de regiones militares los generales; para estar en la región se necesita ser general de división.

-¿Por lo pronto no habrá una limpia en el Ejército?

No, hasta que sepamos quienes participaron. Si en las pruebas que tiene Estados Unidos se demuestra que el general secretario del presidente Peña está involucrado, tiene que haber castigo. No tiene que haber impunidad, porque es un delito grave (de qué se le acusa), y si hay otros involucrados lo mismo, que tiene que salir en la investigación.

“Si están todavía en activo los oficiales, tienen que ser retirados de sus cargos y sometidos a juicios para que se cumpla con la ley”.

Dijo que hace falta que se presente pruebas contra el militar, y recordó que el martes, de acuerdo al procedimiento, se definirá si obtiene libertad bajo fianza o “deciden mantenerlo en la cárcel para que continúe el juicio”,.

Algo parecido a lo que ocurrió con Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública con Felipe Calderón, recordó, y a quien en su caso se lo negaron. “Hay que esperar”, sostuvo.

Reiteró que la detención de ambos ex secretarios es un signo de descomposición del régimen neoliberal.

“Es muy anormal que el secretario de Seguridad Pública del presidente Calderón esté acusado de lo mismo, y ahora el secretario de la Defensa del presidente Peña Nieto.

Cuando se hablaba de un narco Estado habían dudas; no era un narco Estado, pero sí un narco gobierno”, afirmó.

-No afecta a la Defensa Nacional el hecho de que el secretario esté involucrado, sigue teniendo confianza en todos los mandos de la secretaría de la defensa Nacional.

Yo tengo que esperar a que se presenten las pruebas y no se puede por un mal comportamiento, en el caso de que se demuestre, no se puede juzgar a priori.

En caso de que se demuestre, ellos hablan a priori de que tienne las pruebas suficientes, que tienen videos. Si se prueba, pues entonces tiene que juzgar al general Cienfuegos. O sea, no tiene que haber protección, impunidad.

“Pero aún en ese caso, si él resultara responsable, no es lo mismo la conducta del general secretario Cienfuegos que una institución como la Secretaría de la Defensa.

Al insistirle sobre que Estados Unidos investigó a los dos ex secretarios de Estado, respondió:

“Cómo creen que van a investigarlos si era parte de una asociación delictuosa la que existía. Tenemos que celebrar hasta cierto punto que esté emergiendo todo esto, para iniciar una Estados nueva.

Dijo que no se investigó en Mexico porque no había información; “ellos tenían más información porque precisamente trabajaban juntos. Nosotros no teníamos información y no encubrimos a nadie.

-¿Qué dijo el general Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, sobre su compañero de Armas?

-Pues que no se tenía esa impresión en el Ejército, de que el general secretario estuviese involucrado en un asunto de estos.

“ Yo creo que para muchos elementos del Ejército fue una sorpresa. Sin embargo, no es Justo, respiro, culpar a una institución tan importante como el Ejercito o las Fuerzas Armafas por la actitud, en el caso de que resulte culpable del general Cienfuegos, aún cuando era el secretario de la Defensa.

“También eso tiene que ver con los comandante supremos”.

-Por eso la pregunta sobre el ex presidente Peña...

Eso va a resultar de lo que declare el general Cienfuegos o de las pruebas que se tengan para ver si llego hasta arriba; lo mismo de Garcia Luna con Calderón, o actuaban con independencia.