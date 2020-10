Pide AMLO investigar también a la DEA en proceso contra Cienfuegos

Tapanatepec, Oax.

El presidente Andrés Manuel López Obrador demandó que se investigue a la DEA en medio del proceso judicial que se sigue al general Salvador Cienfuegos, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en el gobierno en Estados Unidos, acusado de proteger a un grupo de la delincuencia organizada. Afirmó que había “un plan conjunto” entre ambos gobiernos para operativos y la DEA “estaba completamente metida en la Secretaría de Marina”.

Hay que aclarar, sostuvo en entrevista, “deberían los de la DEA informar sobre su participación en todos estos casos, porque indudablemente ellos convivieron tanto con García Luna como con el general secretario del sexenio pasado. ¿Y ellos no tuvieron responsabilidad, por ejemplo, en la instrucción de las armas en el operativo De Rápido y Furioso, que fue una propuesta, un diseño aplicado desde Estados Unidos?

¿Por qué sólo se acusa, se involucra a quienes han participado en estos hechos en México y ellos no hacen una autocrítica, una reflexión de toda toda la intromisión de esas agencias en México, porque sin duda ellos operaban, entraban con absoluta libertad al país, hacían lo que querían. Claro, se los permitían”.

Cuestionó que se aceptara “que metan armas para supuestamente de esa forma enfrentar a la delincuencia organizada; Armas que se salieron de control y que causaron la muerte a muchos. Este fue un plan gubernamental, conjunto. Es decir, gobierno de Estados Unidos, gobierno de México”.

Claro que “estuvo muy mal lo que hicieron los gobernantes mexicanos, porque no se debe permitir que extranjeros intervengan en asuntos que solamente corresponden a los mexicanos. No se cuidó la soberanía de nuestro país”.

Ahora es distinto. “Yo le agradezco mucho al presidente Donald Trump, porque de entrada, cuando hemos tenido problema difíciles, me ha hablado para decirme: le envío ayuda, les apoyamos y le he dicho gracias, nosotros vamos a resolver nuestros asuntos, sin injerencia .

“Claro, el no lo hace en el plan de quererse meter en México, de mandar en México; lo hace para ayudar, para cooperar, pero es importante decir México es un país independiente, soberano.

“¿Qué pasaba? La DEA estaba metida completamente en la Secretaría de Marina”.

Recordó la noche en que desde helicópteros de la Marina dispararon se cometió una masacre en 2016. “Se habla de que ahí perdió la vida, acribillado, el jefe de este grupo por el que se está acusando al general secretario”.

Mencionó que en su momento, él protestó en redes sociales por el procedimiento porque se habló del asesinato de jóvenes. “Creo que la Marina y el gobierno federal me contestaron que no había jóvenes. Hubo hasta una polémica en ese entonces.

“Y dije en ese entonces que era muy irresponsable abandonar a los jóvenes y luego cuando tomaban el camino de las conductas antisociales lo único que se hacía era masacrarlos”.

López Obrador afirmó que ya no han injerencia de las agencias extranjeras en el país”.

“Sí que haya cooperación, tiene que haberla, pero no que vengan a manejar los operativos en nuestro el país”.

-¿Le pediría a Trump que investigue a la DEA y ya o haya injerencia?

-Desde ahora lo estoy planteando, que sean más respetuosos.

Hasta ahora, desde que yo tengo la responsabilidad de la Presidencia no ha habido intromisión y no lo hemos permitido. Cuando lo de Sinaloa, el hijo de Guzmán Loera y cuando lo de la familia Langford, en Bavispe, me habló por teléfono las dos veces.

“También cuando iba a declarar que las bandas de delincuentes mexicanos eran terroristas me pidió mi punto de vista, siempre con el propósito de ayudar: ‘yo les envío apoyo para enfrentar a las bandas’. De manera muy respetuosa siempre he contestado que ese es un asunto nuestro, del gobierno de México y él lo ha entendido.

“Por eso le agradezco mucho al presidente Trump, porque en otros gobiernos entraban a México como Juan por su casa, incluso operaban. No sólo había labores de inteligencia, sino iban sobre los blancos y los elementos de las fuerzas armadas solo ejecutaban; las operaciones las llevaban a cabo por decisiones de estas agencias. Eso ya no”, subrayó.