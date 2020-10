Se recuperarán cerca de un millón de empleos formales en marzo: AMLO

Tehuantepec, Oax. Al supervisar avances del programa nacional de reconstrucción en el estado, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que a finales de marzo del año próximo se recuperarán los cerca de un millón de empleos formales que se perdieron por la pandemia de Covid 19.



“En agosto recuperamos 120 mil; en septiembre, otros 120 mil y hasta hoy, en octubre ya llevamos cien mil. Perdimos cerca de un millón, pero ya llevamos recuperados cerca de 350 mil empleos. Si seguimos así, a finales de marzo vamos a estar otra vez con los 20 millones” que teníamos antes de la pandemia.



Resaltó que el mayor número de empleos de trabajadores registrados ante el IMSS, se perdieron en abril, 550 mil.



Manifestó que a la par de la recuperación económica, se mantienen los apoyos para los más pobres. “Quisiéramos que se avanzara todavía más, pero estamos levantando al elefante que nos dejaron, un elefante echado, flojo, reumático, mañoso, eso era el gobierno, no estaba hecho el gobierno para servir al pueblo, estaba hecho para robar, para que unos cuantos sacaran provecho y se tenía en el abandono al pueblo de México.



“Nos ha costado trabajo y todos los días tenemos que estar empujando al elefante para que camine, pero ya ven como somos de perseverantes. Para decirlo con más claridad, de tercos, por eso el conservadurismo no va a poder, porque no nos vamos a cansar, tenemos que transformar a México y tenemos todos que sentirnos muy contentos y satisfechos de haber llevado la cuarta transformación de la vida pública del país”.



Previamente el gobernador Alejandro Murat resaltó el Corredor Interoceánico, uno de los proyectos prioritarios de la federación, que consideró una “gran oportunidad de desarrollo industrial de valor agregado, para que de una vez por todas meta a Oaxaca y al Sureste, en el gran concierto internacional”



Ante ello, consideró oportuno reiterarle al presidente que hay “expresiones políticas que se equivocan en el rumbo, por lo que en Oaxaca “tenemos claro que hay que trabajar de la mano con el pueblo” y darle resultados, como señala el INEGI: gracias a esta coordinación, Oaxaca es el tercer estado con mayor recuperación en el empleo y por tercer año consecutivo, pero especialmente hoy, crece al 3 por ciento”



López Obrador también resaltó el trabajo coordinador con el gobernador Murat. “Puedo asegurar que los estados más pobres, como Oaxaca, Chiapas y Guerrero son los que están recibiendo más, lo que no pasaba antes.



“No les importaba el sureste ni siquiera para robar, lo tenían abandonado, ahora es distinto. Todo lo estamos haciendo en coordinación con los gobiernos de los estados: la rehabilitación de los puertos, que vuelva el ferrocarril de pasajeros, la rehabilitación de la refinería de Minatitlán, el parque industrial”, entre otros.



El proyecto del Istmo es una de las prioridades nacionales, subrayó.