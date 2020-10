Han aplicado 2 mil 152 pruebas de Covid-19 a comunidad del Senado

El Senado informó que con fecha de corte al día 14 de este mes, se han realizado a trabajadores y legisladores un total de 2 mil 152 pruebas rápidas, en el recinto legilativo, para detectar a portadores del Covid-19. De ese número de pruebas, han resultado positivo 157 personas -entre trabajadores sindicalizados, senadores y asesores -, esto es el 7.3 por ciento del total de quienes se han realizado la prueba.

A ese reporte, se indicó, se le agregan tres trabajadores que se realizaron la prueba el lunes 12 y resultaron positivo, lo que suma un total de 160 personas que han padecido el virus Covid-19.

Entre los senadores que desde marzo a la fecha se han contagiado del Covid-19 se enuentran: Nestora Salgado, Miguel Ángel Navarro y Alejandro Armenta, de la bancada de Morena; y Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI, entre otros.

Ricardo Monreal, coordinador de la Bancada de Morena, y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se dijo preocupado por el número de contagios que se ha registrado entre el personal de la Cámara Alta. Señaló : “Yo salí negativo, en la prueba rápida, por eso estoy tranquilo pero compañeros que también se la hicieron, no salieron negativos, salieron positivos y los mandamos a cuarentena, por eso es que tenemos cuidado con todo esto que está pasando en el recinto parlamentario”.

Incluso en la sesión del pasado miércoles, la senadora de Morena Lilia Margarita Valdez refirió que “ante los casos de Covid que se han registrado entre senadores y trabajadores, sin caer en pánico si debemos exagerar las medidas precautorias; que no entren personas en forma masiva; sí efectivamente (que entre al Senado quien los represente, pero que no entren sin cubrebocas, sin que se les haya tomado la temperatura, que utilicen gel y los tapetes sanitarios para que no se tenga un problema mayor del que ya tenemos”.

También el senador de Morena, Martí Batres pidió que se revisen las medidas sanitarias en la Cámara Alta. “Tuvimos la semana pasada la noticia de que el senador Alejandro Armenta resultó positivo y se suma al caso de otros y otras legisladores y trabajadores”.