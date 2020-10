Eruviel Ávila defiende a Cienfuegos: es un hombre probo

El senador del PRI, Eruviel Ávila Villegas, salió en respaldo del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. Dijo que es un hombre probo y pidió se le respete la presunción de inocencia.

Ello, durante un foro para analizar la minuta que deja en la Secretaría de Marina,el control de los puertos y en respuesta a alusiones a la detención de quien fuera titular de la Sedena en el pasado sexenio.

"Yo quiero expresar en este foro, en este momento, mi respeto a mi general Cienfuegos,. Es un hombre probo, es un hombre que merece todo nuestro respeto y hago votos para que en el país vecino se le respete el debido proceso y se haga respetar, también la presunción de inocencia”, recalcó el ex gobernador del estado de México y actual.presidente de la Comisión de Marina.

El senador Avila respondió así, después de que el capitán Antonio Rodríguez Fritz expresa, “ a nombre de las 18 organizaciones de colegios profesionales, asociaciones civiles y sindicatos de marinos mercante” que la detención del general Cienfuegos, un día antes, en Estados Unidos, por presuntas acusaciones de nexos con el crimen organizado, es prueba de “lo lesiva que puede ser la militarización del transporte marítimo.

"Hoy es un día triste para el país”, después de que fue e notificada a la detención del anterior secretario de la Defensa” así como la la notificación la notificación de la Comisión de derechos humanos CNDH al secretario de Marina a colaborar con la detención de quienes participaron en la detención arbitraria y ejecución extrajudicial de cuatro personas inocentes.

De hecho, "lo más triste” es que “esto demuestra que el foro militar no sólo se utiliza como licencias para cometer delitos no sólo se cometen delitos , sino que además generalmente no hay ningún proceso de investigación, hasta que un país extranjero lo inicia, tal como sucedió con dictador Augusto Pinochet”.

Durante esa sesión de parlamento abierto digital, organizado por las comisiones dictaminadoras de Senado analizar la minuta que reforma la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Navegación y Comercio Marítimos y la Ley de Puertos, otros integrantes de la Marina Mercante, así como investigadores se manifestaron en contra de “militarizar los puertos”, mientras que representes de la Armada de México lo rechazaron.

Sobre el tema, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, dijo que coincide en que debe haber un debido proceso para el general Cienfuegos, pero resaltó que "es alarmante y grave" que el ex jefe de las Fuerzas Armadas en el sexenio de Peña Nieto, sea acusado de colusión con el narcotráfico y lavado de dinero, además de nexos con Genaro García Luna.