Caso Cienfuegos muestra descomposición del régimen neoliberal: AMLO

"Es un hecho muy lamentable que un ex secretario de la Defensa (Nacional) sea detenido, acusado por vínculos con el narcotráfico”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador tras la detención ayer del general Salvador Cienfuegos Zepeda en el aeropuerto de Los Ángeles. Afirmó que su gobierno no encubrirá a nadie relacionado con este caso, y subrayó que el actual titular de la Sedena, general Luis Cresencio Sandoval no está vinculado con ese militar. Como el secretario de Marina, Almirante Rafael Ojeda, es “incorruptible”, subrayó el mandatario.