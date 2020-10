Cancelará SG recientes permisos a casinos: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los recientes permisos para la operación de casinos, obtenidos por la vía judicial, serán cancelados, según le informó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y también se limpian de corrupción otras instancias como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

En cuanto al sector de juegos y sorteos, señaló que “la instrucción es ni un registro nuevo, ninguna autorización nueva. En efecto, lograron nuevas autorizaciones porque acudieron al Poder Judicial, y ya se dio la instrucción de que se cancelaran, le pedí a la secretaria de Gobernación que atendiera este asunto y me acaba de informar hace poco que se van a cancelar las autorizaciones”.

El 1 de septiembre pasado, por mandato judicial, la secretaría de Gobernación otorgó dos nuevos permisos, para Wadcor, por 12 años, para abrir hasta 10 establecimientos, así como a True Win Group de México. Ambas compañías están vinculadas a Atracciones y Emociones Vallarta, una permisionaria antigua.

Al respecto, el Presidente lamentó que continúe en la estructura de la administración pública “gente con malos antecedentes, pero no van a durar mucho”.

Dijo que es parte de un proceso de limpia de corrupción de arriba hacia abajo.

“Les puedo decir que arriba, pañuelito blanco. Ya no hay (corrupción) en el despacho presidencial, ya no se autorizan negocios jugosos, no se aprueban corruptelas, pero falta seguir limpiando para abajo”, comentó en la conferencia de prensa matutina.

Recordó que hace 20 días “tuvimos que pedir que renunciaran todos los subdirectores de Conagua, ahora estamos limpiando Cofepris, por lo mismo, porque estaba tomado el gobierno, los traficantes de influencia, que ni siquiera se les puede llamar empresarios porque no lo son, tenían en el gobierno a sus representantes en los puestos clave”.