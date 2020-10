Mario Delgado: no soy incondicional de nadie

Ciudad de México. La candidatura de Mario Delgado no nació de la nada; en política no existe la generación espontánea, lo conversé con el presidente Andrés Manuel López Obrador hace más de un año, aquí nadie se manda solo , explica el candidato que reniega de cualquier compromiso con tribus o facciones, y advierte que sus pocos años o su inexperiencia en estas lides no le impedirán cambiar los estatutos de Morena para adecuarlos en su totalidad a la 4-T.

Delgado, con 40 años menos que su contrincante, Porfirio Muñoz Ledo, se llena de circunloquios y silencios cuando se le pregunta por sus alianzas, pero arrecia el verbo cuando reconfirma el compromiso de construir un partido que, sin sumisión, se mantenga fiel al lopezobradorismo como una corriente trascendente del quehacer político nacional.

–¿Será que en la contienda por Morena los egos son más grandes que el partido más grande de México?

–Por mi parte estoy consciente de que en Morena no se lucha por cargos, porque estamos viviendo momentos definitivos e históricos para nuestro país, donde nuestra responsabilidad como militantes y simpatizantes es organizar a nuestro partido para asegurar que el proyecto de la transformación continúe. Estamos en el momento de refrendar la confianza que la ciudadanía puso en julio de 2018, que no fue una elección cualquiera, sino una auténtica revolución pacífica y democrática que vivimos, donde la esperanza de más de 30 millones de personas, la esperanza de cambio la pusieron en el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también en el proyecto de Morena. Entonces, cualquier ambición personal puesta en una perspectiva histórica es hasta ridícula, por lo tanto lo más importante es que nos preguntemos qué es lo que más le sirve al proyecto político en estos momentos y yo no creo que sea la división, no creo que sea el sectarismo, no creo que sean las descalificaciones. Lo que más sirve en este momento a nuestro partido es promover la unidad, tener una relación fraterna entre todos quienes integramos este movimiento que es plural, que es diverso ...

Además, las diferencias no pueden convertirse en conflictos, porque las diferencias son lo que enriquece a este movimiento y es lo que logra que la mayoría de población se identifique con nosotros. Yo estoy proponiendo que tengamos una relación entre todos de respeto, con fraternidad y unidad.

–Cuando propones la unidad, la propones pero a tu favor; es decir, tu eres la persona que debería gobernar, estás pidiendo que se te unan los otros ¿Tú estarías dispuesto a renunciar?

–La unidad respecto a quien resulte triunfador en el proceso de renovación del partido, donde por cierto yo llevo más de un año defendiendo la propuesta del Presidente de que se haga a través de las encuestas, porque nuestros estatutos están rebasados, porque fueron creados para otro momento y para otras circunstancias. Ahora somos un partido de millones de simpatizantes, en donde la gente debe seguir en Morena, porque Morena no le pertenece a nadie, es del pueblo.

–¿No sientes que no tienes la suficiente experiencia, que estás muy joven en estas lides de la política como para echarte la responsabilidad de gobernar el partido más grande y más importante que tiene el país en este momento?

–Creo que no sólo se trata de experiencia, sino también la visión que se tiene del partido, la lealtad con el Presidente y la condiciones incluso hasta físicas que también importan, porque este es un partido-movimiento. El Presidente nos enseñó que hay que estar con la gente, que hay estar con el pueblo, que hay que recorrer los pueblos de este país para organizar a nuestro partido. Es el partido más grande de México y por eso no puede conducirse desde el sillón de una biblioteca en la Ciudad de México, hay que ir al territorio.

“Cuenta qué se puede hacer con el partido, creo que tiene que ser un punto de apoyo al Presidente de la República, el jefe del Ejecutivo gobierna con el proyecto alternativo de nación, por tanto la obligación del partido o la meta es inculcar ese proyecto de transformación, y la forma de lograrlo es regresando donde está la fuerza de Morena, en un pueblo organizado.

Frivolidad imperdonable