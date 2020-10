Emite CNDH recomendación por violaciones a DH en Amatán

Ciudad de México. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 39/2020/VG, sobre la investigación de “violaciones graves a derechos humanos” acontecidas durante la conflictividad social suscitada en el municipio de Amatán, Chiapas, informó la Comisión Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional, (CNPA-MN).

Dicha recomendación va dirigida a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al gobernador de estado de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas; al fiscal general del estado de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca; y a la presidenta municipal de Amatán, Lilia Arias Méndez.

Jesús Gutiérrez Valencia, vocero de la CNPA-MN, expuso que en dicha recomendación la CNDH determina la ejecución arbitraria o extrajudicial de los integrantes de la agrupación y defensores de derechos humanos Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Álvarez, así como la privación de la vida de Carlos Mayorga Guerrero.

En tal sentido llamaron a las instancias involucradas para que “en lo inmediato se generen puentes de diálogo para comenzar a construir con las víctimas y en conjunto con nuestra organización y representantes legales la ruta para el cumplimiento de cada uno de los puntos de esta recomendación”.

En conferencia de prensa exigió que se “acepten en todos sus términos la recomendación emitida por la CNDH, que sean congruentes con su discurso que diariamente repiten en todos los espacios públicos, de ser un gobierno que respeta y ciñe sus actos al Estado de derecho y que tengan presente que el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos de los gobernados, son dos de los elementos esenciales del Estado de derecho”.

Además de que “sean congruentes y que demuestren que su discurso de respeto al Estado de derecho es una obligación y una pauta de conducta, y no sólo retorica que busca el lucimiento personal” y “que el fiscal general del estado, cumpla con la obligación constitucional de garantizar el derecho de acceso a la justicia de los familiares de Noé Jiménez Pablo y José Santiago Gómez Alvarez, y por ende que ejecute las órdenes de aprehensión pendientes de cumplimentarse”.

Manifestó que esta recomendación es “importante en la búsqueda de justicia para las víctimas, sus familias y los integrantes del Movimiento por la Paz la Justicia y el Bien Común de Amatan, los cuales han luchado por mejorar las condiciones de vida de las comunidades del municipio”.

Añadió que “para nosotros esta es la mejor prueba de que el problema no es solamente local, como siempre lo han querido reducir, que nuestros compañeros no solamente fueron asesinados por el grupo caciquil, si no que en esencia fue el Estado y sus instituciones señaladas las que con su omisión y aquiescencia generaron las condiciones para tan atroz crimen y represión en contra de las comunidades”.