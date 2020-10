Detienen en Los Ángeles al ex secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos

Ciudad de México. El ex secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos Zepeda, fue detenido por autoridades de Estados Unidos en el aeropuerto de Los Ángeles, California. La aprehensión fue confirmada por el canciller Marcelo Ebrard a través de su cuenta de Twitter, en la cual refiere que esta acción le fue notificada por el embajador Christopher Landau.

He sido informado por el Embajador Christopher Landau de los Estados Unidos que el ex Secretario de la Defensa Nacional, Gral. Salvador Cienfuegos Zepeda, ha sido detenido en el Aeropuerto de Los Angeles, California. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 16, 2020

En tanto, en México funcionarios del Gabinete de Seguridad señalaron estar sorprendidos de este anuncio, toda vez que en México no se tenía ninguna investigación en contra del ex ex titular de la Sedena durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Fuentes de la Cancillería y del Gabinete de Seguridad confirmaron que la detención se dio a petición de la DEA y que esta centrada en su presunta relación con el crimen organizado.

Asimismo, el canciller mexicano indicó: “el Cónsul en Los Ángeles me estará informando próximas horas de los cargos. Ofreceremos la asistencia consular a la que tiene derecho.les mantengo informados”.

El militar de 70 años de edad y originario de la Ciudad de México, concluyó su encargo como titular de la Sedena el 30 de noiembre de 2018.

Esta es la primera vez que un militar de tan alto rango es detenido por autoridades de Estados Unidos, y sería la primera ocasión que un ex titular de la Defensa Nacional es aprehendido a petición de la agencia antidrogas de esa nación (DEA, por sus siglas en inglés), aunque durante el gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), circularon versiones que señalaban que su secretario de la Defensa, Juan Árevalo Gardoqui, tenía nexos con grupos del crimen organizado.

En México los casos más relevantes de nexos con grupos dedicados al narcotráfico que ha involucrado a generales y han llegado a sentencias condenatorias son los instruidos en contra de Jesús Gutíerrez Rebollo (detenido y enjuiciado durante el gobierno de Ernesto Zedillo), los generales Arturo Acosta Chaparro Escapite y Antonio Quiroz Hermosillo, ambos llevados a juicio por vínculos con el Cártel de Juárez en 2002.

Esta es la currícula oficial del general de división Salvador Cienfuegos Zepeda:

Cargos y Actividades Operativas:

Oficial Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Inspector y Contralor General del Ejército y Fuerza Aérea.

Comandante de la VII Región Militar, en el estado de Chiapas.

Comandante de la I Región Militar, en la Ciudad de México.

Comandante de la IX Región Militar, en el estado de Guerrero.

Comandante de la V Región Militar, en el estado de Jalisco.

Comandante de la 15/a. Zona Militar, en el estado de Jalisco.

Comandante del 14/o. Batallón de Infantería, en el estado de Jalisco.

Actividades de Estado Mayor.

Subjefe de Doctrina Militar del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Subdirector General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos.

Jefe de la Sección Tercera (Operaciones) del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

Actividades Académicas.

Director del Heroico Colegio Militar.

Director del Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

Comandante del Cuerpo de Cadetes del Heroico Colegio Militar.

Jefe de la Sección Pedagógica en el Heroico Colegio Militar.

Condecoraciones de Perseverancia.

Institucional.

Extraordinaria.

Especial.

De 1/a., 2/a., 3/a., 4/a. y 5/a. Clase.

Perseverancia por la patria

Mérito facultativo de 1/a. Clase

Mérito facultativo de 2/a. Clase

Mérito docente

Servicios distingidos

Legión de honor

Cursos:

• Maestría en Administración Militar para la Seguridad y Defensa nacionales en el Colegio de defensa Nacional.

• Licenciatura en administración Militar,en la Escuela Superior de Guerra.

• Estudios para oficial del Ejército en el Heroico Colegio Militar.