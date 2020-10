Dejo el gobierno si el pueblo decide que siga la corrupción: AMLO

Al tiempo que consideró que la Fiscalía General de la República debe informar cómo van las indagatorias contra Emilio Lozoya, porque se percibe que “se bajó el asunto”, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que estaría dispuesto a dejar el gobierno si el pueblo decide que continúe la corrupción.

“Yo me siento orgulloso de lo que hago, es un timbre de orgullo encabezar un movimiento para desterrar la corrupción en México”, no tengo problemas de conciencia. “Entre más me golpean más digno me siento. Si es por eso adelante, acepto todos los desafíos, todos los retos, hasta dejar el gobierno.



“Si el pueblo dice queremos que continúe la corrupción, nos gusta, somos partidarios del masoquismo, nos gusta que nos roben, que sigan habiendo unos cuantos que vivan colmados de atenciones y privilegios y la mayoría en la pobreza, en el abandono, en la marginación les diría sigan su camino, ahí nos vemos”.

Pero afortunadamente, agregó, es el pueblo quien quiere el cambio, y recordó que esta palabra se usó en otras administraciones para engañar. “Yo siempre hablé de cambio verdadero, de modo que nadie se llame a engaño, esto va a seguir adelante”.

Reiteró que quienes están por los fideicomisos, “están defendiendo consciente o inconscientemente, directa o indirectamente la corrupción.

“Cómo es posible que haya tantos fideicomisos sin control, sin transparencia. Vamos a informar sobre este tema pronto. Acuérdense que en el gobierno anterior, una dirigente de un partido de oposición a nosotros recibió como mil millones de pesos para supuestamente apoyar a migrantes mexicanos y nunca se supo nada. Fue un fondo que otorgó la secretaría de Relaciones Exteriores.

-¿La senadora Josefina Vázquez Mota? –se le preguntó.

-Sí, y así otras irregularidades que se cometieron con estos mecanismos. Entonces es recoger ese dinero para que se destine al bienestar del pueblo, que no se roben el dinero del presupuesto, que no haya bandidaje oficial.

Aseveró que la campaña en contra de los fideicomisos “aturde y confunde hasta a legisladores de nuestro movimiento, que llegan a titubear.

“Se les olvida y hay que recordarles” que la desaparición de esas figuras es uno de los cien compromisos que hice. “Pero es tanto el golpeteo, que llega a confundir. Cuando se está llevando a cabo una transformación hay que actuar con firmeza. El que se aflige se afloja”, agregó.

A pregunta expresa sobre la falta de información sobre el caso Lozoya, coincidió “que se percibe que se bajó el asunto; debe ser por qué están trabajando en las investigaciones, en integrar el expediente, pero sí es algo que se le debe dar curso, porque fue gravísimo lo que denunció:

“Cómo repartieron dinero para comprar votos en el congreso para aprobar la llamada reforma energética; la compra de la planta de fertilizante, lo de Odebrecht, el dinero que se recibió”.

Pidió esperar, igual que con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. “Yo no creo, en el caso de la Fiscalía, que se archive porque le tengo confianza al fiscal, es una gente íntegra; seguramente están trabajando”.

López Obrador cuestionó que Transparencia Internacional no registrara “los atracos”, las “tarascadas” que se cometieron durante el periodo neoliberal”; sus evaluaciones las basaba, añadió, en poner en sitios públicos carteras con dos o tres mil pesos y “con las que se devolvían se determinaba el nivel de corrupción que existía en México o en cualquier otro país”.

Un método “bastante elemental”, y por eso “a lo mejor no están registrando que en estamos limpiando de corrupción al gobierno”.

El presidente también mencionó que también debe haber cambios en el manejo de los puertos y aduanas, para que la gente “no nos reproche, aunque estamos conscientes de que se afectan intereses.

“Tengo mi conciencia tranquila. Estoy luchando para que los niños que padecen cáncer tengan medicamento, pero no soy culpable. No tengo problemas de conciencia”.