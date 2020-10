Analizará SNA protocolo sobre contrataciones públicas

Ciudad de México. Los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) analizarán y enriquecerán el Protocolo de Actuación en Materias de Contrataciones Públicas que presentó la titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, durante la cuarta sesión ordinaria de 2020 de este órgano.

El documento, informó la funcionaria, pretende sentar las bases en la regulación del contacto entre las personas servidoras públicas y los particulares que intervengan en los procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.

Prevé la entrega obligatoria de un manifiesto a través del cual los particulares declaren posibles conflictos de intereses así como los vínculos o relaciones de negocios, laborales, profesionales, personales y familiares que puedan tener con servidores públicos de alto nivel en las administraciones públicas, y con quienes intervengan en la tramitación, atención o resolución de un procedimiento de contratación pública, así como la enajenación de bienes muebles y aquellos que dictaminan en materia de avalúos.

En la sesión, que se realizó esta tarde de manera virtual, estuvieron presentes además de Sandoval Ballesteros, otros de los integrantes del Comité, como la fiscal anticorrupción, Luz Mijangos; Francisco Javier Acuña Llamas, comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; Loretta Ortiz Ahlf, representante del Consejo de la Judicatura Federal; Rafael Anzures Uribe, Magistrado Presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; Rosa María Cruz Lesbros, Presidenta del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, y Ricardo Salgado Perrilliat, titular de la Secretaría Ejecutiva del SNA.

La titular de la SFP Indicó que su propuesta -que aún no es concluyente— evitará “simulaciones” en los procesos de contratación públicas, como sucedía en administraciones pasadas, pues los protocolos elaborados entonces en la materia no eran de carácter vinculante, y “las disposiciones quedaban en meras recomendaciones que no se cumplían y se convertían en letra muerta”.

La propuesta presentada ayer, enfatizó, es de carácter vinculante a fin de regir la actuación de los servidores públicos en cualquier procedimiento de contratación, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, y que prevenga los conflictos de interés.

Los integrantes del Comité celebraron la propuesta, en particular su carácter vinculante. Ahora corresponderá a los integrantes de este órgano colegiado analizarlo y hacer señalamientos y recomendaciones a fin de enriquecerlo, para posteriormente darlo a conocer y pueda comenzar a operar.