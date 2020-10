Poco clara la invitación al diálogo entre aspirantes a Morena: Delgado

Tras reiterar que está listo para la tercera encuesta con la que se elegirá la presidencia nacional de Morena, Mario Delgado, aspirante a este cargo, indicó que la invitación hecha por la dirigencia nacional del partido para que los dos aspirantes dialoguen en busca de crear una ambiente de unidad es poco clara, y adujo que el presidente nacional interino, Alfonso Ramírez Cuéllar “tomó partido” en la contienda.

Casi al mismo tiempo que el diputado Porfirio Muñoz Ledo –su opositor en la contienda por la presidencia del partido- presentaba una denuncia en su contra ante la Fiscalía Especiazada en Delitos Electorales (FEDE) por la posible utilización indebida de recursos públicos en el proceso interno de Morena, Delgado Carrillo llamó a darle la vuelta a las descalificaciones entre militantes.

“Ojalá exista ya la madurez de todos los que hemos participado para darle la vuelta a la página y seguir adelante, no seguir con más jaloneos sobre esto que el partido ya se ha tardado mucho tiempo y la militancia y los simpatizantes lo que quieren es ya meterse, están listos, hay mucha energía, mucho entusiasmo en salir a defender al gobierno, en informarse, en organizarnos para lo que va a ser la batalla del 2021”, indicó este miércoles.

Al cuestionarle su opinión sobre la denuncia presentada por Muñoz Ledo, Mario Delgado respondió: “Bueno, pues adelante, que lo haga, está en su derecho”.

Momentos antes de encabezar una rodada ciclista en el marco de una discusión en la Cámara de Diputados de una reforma constitucional en materia de movilidad, Delgado Carrillo señaló que el proceso presentado por el INE para la tercera encuesta con la que se definirá si es él o Muñoz Ledo quien ocupe la dirigencia partidaria, abona a la certidumbre.

Luego de que el presidente nacional interino de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, hizo una invitación a los dos aspirantes para reunirse este jueves, Delgado Carrillo indicó: “No sé a qué invitaron. Yo no me enteré. A mí me invitó a otra cosa el presidente del partido, y al parecer quiere hacer una reunión. La verdad es que no es claro y él pues fue, ya lo vimos, fue como el que destapó a Porfirio, es como el promotor. Pues el presidente del partido decidió tomar partido, lo cual es desde mi punto de vista incorrecto, pero pues vamos a ver a qué está invitando”.

No obstante, reiteró su llamado a la fraternidad entre morenistas ya que "el partido no es la dirigencia. El partido es la gente".