Manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional, asevera AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que el manejo de la pandemia en México ha sido muy profesional, y lamentó la actitud de “malcriados” de la oposición ante este y otros temas, pero al mismo tiempo reconoció a sus adversarios el no haber utilizado métodos violentos.

Subrayó que la oposición es minoritaria y el pueblo en general no va a dejarse manipular. Sin embargo pidió respeto para los funcionarios que invitan al Congreso “porque si no los van a dejar hablar y los van a tratar así pues entonces para qué los invitan si no los dejan hablar, ¿nada más por el espectáculo? No ayuda ni siquiera a la institución”.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario señaló que puede haber debate ordenado, aunque entiende la molestia de la oposición. “Nosotros vamos bien, estamos bien y de buenas”.

Subrayó que la estrategia frente a la pandemia del Covid ha sido muy profesional y otros países “hubiesen querido tener a médicos especialistas como Jorge Alcocer, como Hugo López-Gatell, de primera, lo que pasa es que todo lo quieren cuestionar , hasta se exceden, no les funciona eso”.

Dijo que es natural la existencia de la oposición, frente al cambio, y así ha sido históricamente.

“Así como hubieron independentistas hubieron realistas, cuando la primera transformación del país; luego, liberales y conservadores, luego antireeleccionistas y reeleccionistas, en la revolución. Maderistas y Porfiristas. Siempre”.

Por ello celebró que la transformación que promueve su gobierno sea profunda, sin violencia y, en ese sentido, se entiende la existencia de la oposición, la cual no ha incurrido más que en plantones, consideró.

“No ha optado por la violencia y eso hay que reconocerlo, el que hagan plantones y que la prensa calumnie, el que sean malcriados o malportados en el Congreso con los que van a informar, como lo hicieron con el doctor Hugo López-Gatell que lo maltrataron, y los gritos y esos excesos, pues eso no tiene mucho efecto, además es parte de la vida democrática del país”, dijo.

El presidente señaló que a su gobierno no lo parará nada, ni la pandemia.

“No nos pudo parar la pandemia ni la crisis económica, nada, vamos a transformar al país porque la peste de México es la corrupción .

Si nos duele lo de la pandemia, son vidas humanas, es mucho el sufrimiento de amigos, de familiares, de conocidos. Todos tenemos personas que han perdido la vida o sabemos de personas que han perdido la vida y estamos haciendo todo lo que nos corresponde para salvar la vida, con el apoyo, la solidaridad de médicos,enfermeras, mucha gente nos está ayudando”.

Y vamos a salir, reiteró, vamos adelante, nada nos va a detener.

“¿Qué decían, que nos íbamos a hundir, que no íbamos a salir de la crisis económica”, indicó.

Comentó que el 1 de diciembre voy a informar y dará a conocer los avances que se han logrado.

“Nada más les digo a los conservadores, pronosticaban hasta que iban a haber saqueos por la pandemia, por la crisis económica. Eso no ha sucedido, no endeudamos en el país como sucedió en otras partes”, manifestó.

Dijo que no hará comparaciones “pero es muy lamentable , no dicen nada de que en efecto nuestros hermanos del Perú tienen el primer mundial en fallecimientos y que así está Ecuador, Bolivia,Chile, Brasil y Estados Unidos, pero no vamos a estarnos comparando”.