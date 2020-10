Llama AMLO a evitar fraudes en comicios de este domingo

Ciudad de México. Ante los comicios del domingo entrante, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que no haya fraude ni ningún tipo de “maña” electoral.

Llamó a los ciudadanos de Coahuila e Hidalgo a “hacer valer la democracia” a partir de elecciones limpias y libres, sin injerencia ni intervencionismo de los gobiernos locales.

“Que se termine la práctica deleznable de traficar con la pobreza de la gente, entregar despensas, para obtener votos; que se haga valer el voto libre, secreto, que no haya presiones de ninguna índole, que no haya acarreos, que no se rellenen las urnas, que los funcionarios de las mesas actúen con rectitud, con imparcialidad, que no se falsifiquen las actas, en fin, que no haya fraude electoral”, expresó.

Al inicio de la conferencia de prensa matutina de este miércoles, el mandatario pidió que se dé buen ejemplo de civilidad, de democracia.

“Estamos en una etapa nueva, no debemos permitir ninguna de esas mañas, trampas, fraudes, que se falsifique la voluntad de los ciudadanos. Sólo con la gente podemos garantizar que las elecciones sean limpias y libres, que los ciudadanos estén pendientes, que cuiden para que se elija libremente a los representantes”.

Si se elige bien, añadió, sin presiones, sin compra de votos, van a tener buenas autoridades, buenos representantes.

¿Qué sucedía anteriormente?, planteó.

“Compraban los votos por migajas, entregaban dádivas, llegaban a la presidencia municipal y se olvidaban del pueblo y cuando la gente iba a reclamarles o a solicitarles algo, hasta los regañaban, los corrían de los palacios municipales, diciéndole que ya habían ayudado durante la campaña ‘a ti ya te dimos, qué nos vienes a pedir’.

"Muy humillante todo lo relacionado con la compra del voto, que desterremos esas prácticas nefastas y que no se permita que se utilice el dinero del presupuesto, que haya completa libertad.

“No sirve de nada estar en la escuela recordando a nuestros héroes todos los lunes, en actos cívicos, en honor a nuestros símbolos patrios, recordando la revolución, recordando al apostol de la democracia Francisco I Madero y participar en fraudes electorales, eso es una contradicción”, señaló.

“Vamos a actuar con rectitud, con legalidad, con libertad, con democracia, nada de imposiciones. Ese es el llamado para los ciudadanos de Hidalgo y Coahuila que van a tener estas elecciones”.

También que procuren guardar sana distancia, que se cuiden, que mientras están esperando para votar.

“Espero que sean elecciones ejemplares estas del domingo próximo como van a ser todas las elecciones porque siempre vamos a estar informando de este proceso; uno de los problemas del país fue siempre la falta de democracia, los fraudes electorales, las imposiciones, el uso de dinero para comprar lealtades, conciencias, votos, ya hemos hablando que en muy pocos periodos ha habido democracia en el país, por siglos han habido imposiciones y fraudes. La transformación es también que haya democracia”.