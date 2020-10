Injusto, el proyecto negativo del TEPJF al registro de México Libre: Zavala y Calderón

El ex presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala calificaron como injusto y un exceso, el proyecto de sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que confirma la negativa a otorgarle registro como partido político a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática.

Calderón señaló que la propuesta del magistrado José Luis Vargas Valdez invalida correctamente el criterio del 5 por ciento invocado sin razón por el Instituto Nacional Electoral (INE) pero sigue sin valorar las pruebas que identifican plenamente a aportantes a través de la plataforma Clip y anula arbitrariamente asambleas que el órgano electoral valido. “Es injusto”.

Destacó que el proyecto propone anular 112 asambleas “válidamente celebradas” sin fundamento, sin derecho de audiencia ni debido proceso. “Cancela así los derechos de cientos de miles de ciudadanos que el Tribunal está obligado a proteger. Ojalá prevalezca razón y justicia en los magistrados”.

El político michoacano consideró en redes sociales, que al anular sin razón ni fundamento esas reuniones, el proyecto se extralimita, dado que las razones que invoca no fueron materia de agravio o inconformidad. No puede resolver de oficio para agravar o perjudicar al gobernado sino debe interpretar en favor de sus derechos políticos

A unas horas de que sesione la sala superior del TEPJF para determinar si procede o no darle registro a la agrupación también conocida como México Libre, Margarita Zavala estimó que al no acompañar las consideraciones del INE para negar la inscripción, el magistrado Vargas Valdez “Nos da la razón”

En ese momento debió concluir en favor del derecho de los ciudadanos. Sin embargo se excede de sus facultades perjudicando el derecho. Dice: “estimo que la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración a… “ No debió “estimar” sino reconocer el derecho, agregó.

En un alegato de la ex panista contra al autor de la propuesta, recordó algunos de sus argumentos. El juez aduce que “el interés público prevalezca para garantizar que…“, ante lo cual, Zavala responde que el interés público es que se reconozcan los derechos fundamentales, “a usted señor magistrado, también le obliga el artículo 1 constitucional”.

Sobre el planteamiento del magistrado de que “quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios ...”, la ex aspirante presidencial revira: ¡Nosotros no tuvimos financiamiento público y no somos partido político! Por eso estamos en el tribunal: queremos ser partido político y cumplimos los requisitos.

Pidió justicia para su agrupación, “que es la voluntad de cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas que no merecen rencor, ni “líneas”, ni polarización, sólo los suyo: el derecho a asociarse políticamente en México Libre”.