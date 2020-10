"Sabotaje y bloqueo" de trasnacionales en abasto de medicinas contra cáncer: AMLO

Al insistir que busca terminar en definitiva con el desabasto de medicamentos para menores que padecen cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador denunció que hay “mucho sabotaje e “indicios” de que empresas que antes abastecían los fármacos, algunas trasnacionales, “nos andan bloqueando”; tienen “tentáculos” no sólo en México, sino en el extranjero, para que no podamos contar con ellos.

Señaló que hacen “acuerdos con empresas afuera e intervienen para que no nos cumplan con los compromisos”. Utilizan el desabasto de medicamentos para menores con cáncer “como una campaña permanente de ataques al gobierno”.

Pero vamos a evadir esa “mano negra”, porque “nosotros tenemos la obligación de proporcionar los medicamentos y estamos haciendo todo un esfuerzo” y no podemos decir cómo lo vamos a resolver por “los indicios” de acoso que tenemos.

En conferencia de prensa, resaltó que es normal que actúen así, porque “sienten afectados sus intereses. Están acostumbrados a robar, a medrar y ya no se puede, pues se molestan; no pagaban impuestos y ahora tienen que hacerlo; se sentían muy influyentes o eran como los dueños del gobierno y el pueblo no contaba.

Además, agregó, tienen que ver también “con las facturas falsas, la evasión, fiscal, con todo. Mafias, pero afortunadamente ahí vamos, poco a poco”.

El titular del Ejecutivo recordó que por “intereses creados” antes se compraban como a diez empresas medicamentos por alrededor de 70 mil millones de pesos. “Entonces vendían al doble, al triple del valor de las medicinas.

“No abastecían, se robaban el dinero de las medicinas, por eso no había abasto en los centros de salud, hospitales, y estaban completamente articuladas al gobierno. No había fronteras entre funcionarios y empresarios encargados de la venta de medicamentos”, acusó.

Señaló que por eso, tomó la decisión de pedirle a la ONU que comprara los medicamentos en forma transparente y en las mejores condiciones, pero “ha habido una campaña fuertísima de estas empresas que han utilizado el desabasto de medicamentos para niños y niñas con cáncer como una campaña permanente de ataques al gobierno”.

Afirmó que ésta es muy difundida en medios de comunicación “porque aunque parezca increíble, hasta periódicos tenían que ver con la venta de medicamentos. Los entiendo bien, están molestos porque ya se acabó la robadera”.

A los padres de los menores les señaló: “estamos buscando resolver en definitiva el problema y sentimos que hay bloqueos y tienen tentáculos en otras partes, porque son monopolios, en algunos casos trasnacionales”.

Informó que ya se tiene avanzada la investigación sobre el robo de casi 38 mil medicamentos destinados a menores que padecen cáncer. “No puedo decir más, pero no van a poder con el propósito que tenemos de limpiar de corrupción al país”.

Es que, añadió, “llegaron a extremos, a robarse el dinero de las medicinas, adulterarlas, venderlas caducas, sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin consideraciones de respeto a las personas, haciendo a un lado el humanismo, todo por la ambición al dinero. Es como una enfermedad”. Equiparó a lo que se decía de los españoles cuando la conquista, “que tenían una enfermedad que sólo se cura con el oro”. También recordó lo que Miguel Hidalgo y Costilla decía que “el único dios de los oligarcas, de los potentados es el dinero”.

Afirmó que empezó a notar que había “mano negra” en este asunto, “como en todos, porque una ocasión que fui al aeropuerto, un grupo tenía tomada la entrada para exigirme que no faltaran los medicamentos y me di cuenta de que estaban pues muy influenciados, lo mínimo que puedo decir”.