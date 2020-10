No es posible confinamiento perpetuo aun en escenario de rebrote: López-Gatell

Al confirmar que en la temporada otoño-invierno habrá un rebrote de casos de Covid-19 con los de influenza, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que aun en un escenario de rebrote no es posible ordenar un confinamiento "extremo o a perpetuidad" porque la mitad de la población vive al día.

Por sí misma la influenza, precisó, causa 30 mil defunciones todos los años tan sólo en nuestro país.

En la conferencia matutina en Palacio Nacional, señaló que por ahora no hay repunte sino once semanas “con tendencia a la baja en la intensidad de la epidemia, medido más de siete indicadores” del semáforo Covid y 26 entidades que reducen ya su transmisión.

Por tanto confió en que no haya un rebrote general como en los países europeos sino a nivel de regiones, de manera parcial o fragmentada.

Sin embargo, destacó, no se puede ordenar un confinamiento extremo sino a partir de lo que marca el semaforo epidemiológico.

“No se puede mantener el confinamiento a perpetuidad o el confinamiento no puede ser extremo al grado que cause el daño económico, que de por sí la pandemia está causando en todo el mundo, pero no debe exagerarse porque esto puede causar un daño para la salud, para la vida misma en última instancia, si entran en quiebra una gran cantidad de sistemas económicos, incluso locales”, señaló.

Ayer precisamente en el Senado lo destacábamos, indicó, sobre la visión social de nuestro gobierno, de nuestro presidente y el proyecto de nación, de no perder de vista que la mitad de la población vive al día y no se le puede forzar a entrar a una condición de inanición, de escasez por medidas extremas.

Entonces, indicó López-Gatell, hasta el momento, en México se presenta una reducción de la epidemia pero en cualquier momento podría surgir un cambio en esta tendencia y empecemos a tener más y más casos de Covid-19 al tiempo que, es totalmente seguro, vamos a tener más y más casos de influenza”, dijo.

Explicó que tanto la influenza como el Covid tienen los mismos síntomas (inflamación de laringe, faringe, bronquios y tejido pulmonar) y los mismos objetivos poblacionales.

Respecto a la vacuna, dijo que es la noticia principal de hoy y están gustosos por ello, sobre todo por la garantía de la vacunación universal para todos los mexicanos.

Sin embargo, el aspecto técnico de los criterios técnicos y científicos para la aplicación de la vacuna es un tema que aun está en estudio a nivel mundial, según los riesgos y contribuyentes poblacionales a la enfermedad.

El perfil de eficacia, además, dependerá de los resultados de los estudios de la fase tres de la fase clínica que de momento no se conocen.