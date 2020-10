Iniciativa de reforma a pensiones no implica regresión para trabajadores: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó que la iniciativa de reforma al régimen de pensiones no implica ninguna situación regresiva o perjudicial para los trabajadores y, al contrario, se busca "reparar" los contratos colectivos que se vieron afectados en la administración pasada.

“Lo que está claro es que no se va a perjudicar a los trabajadores; es decir, no va a haber ninguna reforma que implique aumentar la edad de jubilación, por ejemplo, o que le quite derechos adquiridos a los trabajadores. Todo lo que se haga se hará, en la medida de nuestras posibilidades, para apoyar a los trabajadores”, señaló.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario dijo que la iniciativa en mención es para que se jubile la mayoría con su salario porque con la reforma que hicieron en 1997 se afectaba a los trabajadores, y al momento de su jubilación iban a recibir, si bien les iba, la mitad de su sueldo.

Por ello, con el apoyo de empresarios, “van a aumentarse las cuotas que paga” ese sector, para que el trabajador tenga más ingreso.

“Lo que se hizo mal en la reforma de Zedillo, de 97, se está corrigiendo y, además, otra cosa que es importante, es que las comisiones de las Afores se van a cobrar con estándares internacionales”.

Además, se busca "reparar" los contratos colectivos, en cuanto a la quita, en el gobierno anterior, de cláusulas de jubilación, como ocurrió en el de los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad y se hará lo propio con los de Petróleos Mexicanos.

Y a los trabajadores al servicio del Estado tenemos el compromiso de revisar sus pensiones "nada más que tengamos lo de la vacuna".

El secretario de Hacienda, Alejandro Herrera, dijo que el gobierno no está alentando ninguna iniciativa que afecte a los trabajadores regidos por la ley anterior.

Explicó que el sistema pensionario en México tiene dos capas muy importantes y luego hacia adentro tiene otros sistemas.

El grande es el del Instituto Mexicano del Seguro Social y luego el de los empleados del sector público.

A la vez, en todo el esquema conviven los trabajadores regidos por la ley de los setentas, con garantía de pensiones definido, y aquellos tras la reforma de hace poco más de 20 años, de contribución definida.

Recordó que el Ejecutivo envió al Congreso una iniciativa de reforma hace dos semanas para cambiar el segundo tramo y, por tanto, “bajo ninguna circunstancia se está reformando el primero (de la ley anterior)”, porque son derechos adquiridos.

Lo que se busca en la iniciativa es ampliar las contribuciones, como las del sector privado.