El ex embajador desiste de "tomar posesión" debido a plantón feminista

Poco antes del mediodía, el legislador federal anunció en redes sociales que no acudiría a la sede de Morena, por el asalto violento provocado por el candidato al que derroté , y demandó el cese de hostilidades . No obstante, ni el grupo feminista ni los simpatizantes del diputado federal dejaron el lugar.

Fueron cerca de dos horas de constantes reclamos, en los que también participaron las diputadas federales Lorena Villavicencio e Irma Juan Carlos, quienes exigieron a las feministas que si tienen denuncias las presenten ante el Ministerio Público , pero pidieron no impedir el acto que encabezaría Muñoz Ledo en el que pensaba declararse presidente del partido.

Las manifestantes colocaron cartulinas y tendederos para denunciar presuntos actos de acoso por parte del ex embajador, y advirtieron que no permitirían que rinda protesta como dirigente nacional del partido, como lo había anticipado desde el fin de semana. Instantes después, casi un centenar de morenistas afines a Muñoz Ledo acudieron con batucada, pancartas y megáfonos para respaldarlo.

Entre leves jaloneos y acusaciones, ambas partes repitieron sus argumentos una y otra vez. La vialidad en ese punto de la Roma, donde se ubicó la casa de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018, tuvo que ser cerrada por elementos de seguridad capitalinos.

Alerta, alerta que camina, la lucha feminista por América Latina , gritaron las manifestantes a la vez que, con un micrófono y bocina, relataron los presuntos hechos de acoso sexual por parte del aspirante a la dirigencia del partido.

Será el responsable Mario (Delgado) de dividir a Morena, y con esas protestas no podemos comunicarnos entre compañeros de un mismo proyecto; es una bajeza , reviró la diputada Villavicencio con megáfono en mano.

Tras discutir con una de las manifestantes, la legisladora insistió: Están denostando a una persona, no me presto a esos juegos, yo soy una feminista seria que lucha por las causas; ahí están todas las iniciativas y las defensas que he hecho de muchos feminicidios .

Luego de que por medio de uno de los distintos equipos de sonido que había alrededor se anunció que la virtual ganadora de la secretaría general del partido, Citlalli Hernández, exhortaba a todos los morenistas a retirarse para no caer en enfrentamientos, éstos decidieron irse.