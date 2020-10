Aspirantes al gobierno de Michoacán adelantan campaña, dicen morenistas

Morelia, Mich., Un bloque de aspirantes a la candidatura a gobernador por Morena exigen al senador Cristóbal Arias Solís y al presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco (del mismo partido), expliquen el origen del dinero para financiar empresas encuestadoras que les dan preferencia electoral, y por haber colocado decenas de espectaculares, así como promover su imagen en redes sociales.

La diputada federal, Ana Lilia Guillén; la legisladora local, Zenaida Salvador Brígido; el ex líder de la CNTE, Juan Pérez; el diputado local, Jesús Madriz Estrada —quien propuso al delegado de la Secretaría de Bienestar, Roberto Pantoja—, y el ex diputado federal, Fidel Calderón manifestaron que pidieron a Arias Solís y Morón Orozco demostrar que no están utilizando recursos públicos para promover su candidatura a gobernador de Michoacán.

En conferencia de prensa dijeron que organizarán una encuesta para elegir entre estos cinco aspirantes al que tenga mayor preferencia electoral, y los cuatro que no les sea favorable el sondeo se sumarán al que resulte vencedor, y éste a su vez habrá de competir con los otros aspirantes, siempre y cuando demuestren que juegan limpio y que no recurren a vicios de antaño, de otros partidos.

Los diputados del bloque opositor resaltaron que pagar una encuesta tiene un valor de 400 mil pesos, y fueron varias las que se dieron a conocer a través de medios de información local, sin contar los espectaculares que se colocaron —aunque muchos fueron retirados—; lo que representa millones de pesos que deben transparentarse.

También dijeron que ni Cristóbal Arias ni Morón son militantes de Morena, ya que ambos fueron candidatos externos para ocupar los cargos que ahora tienen.

En la contienda interna de ese partido político, en la lucha por la candidatura a gobernador o gobernadora, han manifestado su intención de participar, María Luz Núñez Ramos, ex candidata a gobernadora en los pasados comicios en Michoacán; la ex senadora Selene Vázquez Alatorre, y la senadora Blanca Estela Piña.

También han manifestado su deseo de participar el diputado federal Carlos Torres Piña y el alcalde de Pátzcuaro, Víctor Báez.