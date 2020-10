AMLO: “muy raro”, el robo de más de 37 mil fármacos contra cáncer en niños

Ciudad de México. El robo de casi 38 mil medicamentos destinados a menores que padecen cáncer es lamentable, pues se trata de un cargamento que se había conseguido en Argentina que nos costó mucho trabajo , afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Está esto muy raro. Se está haciendo la investigación; no puedo hablar más sobre el tema por el sigilo que se requiere .

En su conferencia, reiteró las garantías a integrantes del Frente Amplio Anti-AMLO (Frena) de libertad de manifestación, tras registrarse incidentes el fin de semana. Pidió a sus simpatizantes no caer en la provocación; quiero decirles que no nos metamos con ellos. Ni con el Frena 1 ni con el Frena 2, que es un poco más exquisito, pero son las mismas ideas conservadoras .