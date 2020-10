Registra Ssa 825 mil 340 casos de Covid-19 y 84 mil 420 decesos

Ciudad de México. La Secretaría de Salud informó que a más de siete meses del inicio de la epidemia de Covid-19 en México, los casos acumulados suman 825 mil 340 por lo que en las últimas 24 horas se notificaron 4 mil 295 nuevos casos, mientras que el registro de fallecimientos por el nuevo coronavirus llegó a 84 mil 420, con 475 decesos confirmados por laboratorio de lunes a martes.

José Luis Alomía, director general de Epidemiología de la dependencia federal destacó que hasta la fecha las personas notificadas alcanzan los 2 millones 109 mil 456, y quienes han obtenido un resultado negativo a Covid-19 llegaron a los 981 mil 171, mientras que la tasa de positividad para la semana epidemiológica 40 fue de 37 por ciento, “lo que nos habla de una disminución de la transmisión a nivel comunitario”.

Por lo que respecta a la tendencia en las hospitalizaciones, indicó que la ocupación nacional de camas generales es de 29 por ciento, y de 25 por ciento en camas con ventilador, lo que representa un incremento que se ha generado en los últimos días. Detalló que en los últimos dos días se ha presentado un “incremento mínimo en la hospitalización”, por lo que el número total de hospitalizados es de más de 10 mil personas.

En la conferencia vespertina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, recordó la trayectoria del ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud, Guillermo Soberón Acevedo, quien falleció ayer por la noche, y de quien destacó los más importantes logros de su carrera profesional, y agregó que fue un “personaje que marcó hitos en la historia de la salud pública, en algunas cosas discrepamos de las visiones, pero eso no demerita sus grandes contribuciones y logros”.