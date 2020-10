Violencia ha empeorado por falta de estrategia del actual gobierno: Anaya

El ex candidato a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, sostuvo que el problema de la violencia en el país no empezó hace dos años, pero con “la falta de estrategia del gobierno las cosas se están poniendo cada vez peor”, ya que los problemas complejos, como la violencia y la inseguridad, se plantea resolver “con formulitas simplonas, como la de abrazos y no balazos”.

En un video divulgado por redes sociales, sostuvo que cada dos segundos se comete un robo en México y a todos los problemas de inseguridad “hay que agregar el gravísimo problema de los feminicidios y la violencia contra las mujeres”.

Consideró que “el problema de fondo con este gobierno son dos cosas: primero, es una combinación de falta de estrategia y de insistencia terca en la militarización, que claramente no ha funcionado. Y, segundo, el problema de gobernar a base de ocurrencias”. Recordó el abrazo del presidente Andrés Manuel López Obrador a la mamá de “El Chapo” Guzmán y la orden directa del presidente de soltar Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante, cuando ya había sido detenido.

Propuso “una estrategia inteligente, no esta bola de ocurrencias, y mucha, mucha perseverancia, disciplina, orden en la ejecución”, lo cual “claro que puede llevarnos a recuperar la paz y la tranquilidad”.

Agregó que “la paz, claro que es vivir sin violencia, pero tener paz va mucho más allá. Tenemos, también, que hacernos cargo de las víctimas: de la mamá que perdió a su hija, del papá que no encuentra a su hijo, del comerciante extorsionado, de la niña que fue abusada”. Aseguró que “seguir con más de lo mismo no tiene sentido. Tenemos que cambiar la estrategia fallida”.