Por insultos del PAN, suspenden comparecencia de López-Gatell

Ciudad de México. La comparecencia de Subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, en el Senado, no pudo concluir, terminó de manera abrupta, debido a los insultos de senadoras del PAN que a lo largo de cuatro horas lo recriminaron, le llamaron mentiroso e intentaron colocar a sus espaldas un manta enorme con una caricatura en se le ridiculiza, cuando el funcionario respondía desde el pleno y aludía a "una minoría rapaz" que en los últimos años gobernó al país.

En el inicio de su comparecencia ante la Comisión de Salud y frente a los reclamos reiterados de la oposición, López Gatell defendió la estrategia del gobierno federal para enfrenta la pandemia del Covid-19 , dijo que se lograron los objetivos de frenar la intensidad de transmisión del virus y tener una curva plana “y no hay manera de refutar ello, porque le evidencia es directa, numérica y está sujeta al escrutinio público”.

No entró a a confrontación, pese a que senadores del PAN y PRI pusieron en duda las cifras sobre e número de contagiados y muertos por la pandemia, y los panistas fueron particularmente agresivas. López Gatell resaltó que la pandemia es consecuentemente larga, el momento de máxima intensidad fue en abril y hasta a hasta la última semana de junio “y desde entonces hemos tenido ya casi once semanas de disminución”, recalcó.

Sin embargo, la ex senadora de Morena y ahora panista, Lily Téllez, le dijo que no ve bien o miente y tiene “una vulgar ambición”. Retadora, le exigió que le pusiera atención , “porque México tiene la letalidad mas alta” por el Covid-19. Al final de su intervención, le daba un bastón de mando, “para que no de palos de ciego”.

El presidente de la Comisión de Salud, Miguel Angel Navarro, pidió disculpas al funcionario y exigió que se mantuviera el respeto. “Una cosa es la oposición y otra la frustración”, dijo e insistió en que se mantuviera el orden.

Sin embargo, cuando López Gatell les respondió y expuso que le enorgullece servir al presidente de la república y deploró los insultos, la panista Márquez lo interrumpió para colocar a sus espaldas la enorme manta que había antes colocado debajo del pleno, con la leyenda : “Exceso de ineptitud y de soberbia”.

No hay condiciones para continuar, decidió Navarro Quintero. Faltaba aún la intervención del titular de Cofepris, Alfonso Novelo, quién en un pricipio pidió desterrar “la soberbia, la arrogancia y las personalidades histriónicas, que son semillas de corrupción”.