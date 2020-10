Policía Federal no se consolidó porque "le faltó moral": López Obrador

La Policía Federal (PF) no logró consolidarse debido a que le faltó moral y que desde sus mandos les pusieron el mal ejemplo, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al encabezar la graduación de 824 nuevos elementos del Servicio de Protección Federal (Spf).

En la ceremonia, realizada en el Campo Militar No. 1, el jefe del Ejecutivo anunció que convocará a una reunión de todo el gabinete para que firmen un compromiso para que la seguridad de todas las instalaciones estratégicas del gobierno federal queden bajo la vigilancia del Spf, en sustitución de las múltiples empresa privadas que venían realizando estas tareas.

Los funcionarios y los nuevos elementos del Spf hicieron un reconocimiento a los 8 miembros de está corporación que han fallecido a causa del Covid-19, sus familiares recibieron un galardón en agradecimiento por su labor.

El presidente narró que durante sus viajes por la república ha constatado que a los policías privados que vigilan edificios públicos ganan el salario mínimo y no tienen prestaciones. Son explotados, y el gobierno no puede dar ese ejemplo afirmó.

Situaciones cómo esta son las que deben cambiar, dijo: "A veces se piensa que las resistencias cuando hay una transformación, solo se dan afuera; no, cuando hay una transformación, como ahora, las resistencias también las enfrenta uno adentro del mismo Gobierno, pero como yo soy muy perseverante no me rindo, entonces aunque cueste trabajo empujar al elefante reumático, mañoso, no me canso empujarlo para que camine".

Por su parte,el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Alfonso Durazo, señaló que recibieron al Spf con 4 mil 460 elementos, pero que para el 2023 habrá 40 mil.

Durante la ceremonia, que duró casi dos horas, tres de los cadetes del Spf se desmayaron debido al intenso sol del mediodía, por lo que el presidente decidió acortar su discurso y pidió que no vuelva a haber ceremonias donde los funcionarios estén bajo la sombra y la gente al descubierto.