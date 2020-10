Medicamento contra cáncer robado se había traído desde Argentina: AMLO

Tras reconocer el robo de más de 37 mil medicamentos de tratamientos contra el cáncer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que se trataba de un cargamento que costó mucho trabajo conseguir y se trajo desde Argentina. Aunque no quiso en abundar en detalles -”para no afectar el debido proceso” -, dijo que era un asunto que “está muy raro, y nos roban una bodega de estos medicamentos, se está haciendo la investigación. No puedo hablar mas sobre el tema”.

Señaló que seguirán buscando cómo abastecerse de estos productos, ofreciendo a los padres de familia que se buscará permanentemente para garantizar el suministro. “ Decirles a los padres de los niños con cáncer, permanentemente estamos procurando abastecer de estos medicamentos a todos los hospitales, que no somos inhumanos, tenemos sentimientos y sabemos lo que sufren los niiñlos y cualquier persona que no cuenta los medicamentos. Nuestros adversarios han aprovechado esta circunstancia para proyectar una imagen que no corresponde a la realidad, como si fuésemos insensibles, no nos importara”

Sin embargo estimó que detrás de estas versiones pudieran estar aquellos que fueron afectados en el combate a lacorrupción en materia de compra de medicamentos. “ por cierto no lo distribuían bien no habia abasto y en algunos casos hasta los adulteraban porque todo era negocio, todo era corrupción. Estamos enfrentando una resistencia para que se acabe con la corrupción asi como enfrentamos la resistencia con los que se roban las gasolinas, o el huachicol, así también se robaban el dinero de las medicinas”.

Equiparó la corrupción en este renglón como el que existía en los fideicomios -sobre lo que inisistó que pronto se presentará el informe -, porque no había rendición de cuentas y había corrupción en lo que se destinaban a asociaciones o a personas que supuestamente eran independientes y estaban haciendo alguna labor artística , cultural científica pero en el fondo lo que escondían era irregularidades y corrupción. En la limpia que se está haciendo hay quienes resultan afectados, porque ya no puede ser lo mismo, no llegamos aquí para que continúe la misma política de robo”.