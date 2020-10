Pide AMLO a sus partidarios evitar caer en provocaciones

Ciudad de México. Ante algunas agresiones que se han efectuado en contra de simpatizantes de la opositora organización Frena, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que garantiza su seguridad y derecho a disentir y llamó a los simpatizantes del gobierno a evitar caer en provocaciones.

A los de Frena se busca “no tocarlos, no testerearlos”, dijo el mandatario, por lo que pidió a los simpatizantes de su movimiento que no se metan “ni con el Frenaa 1 ni con el Frenaa 2, que es un poco más exquisito, pero al final de cuenta son las mismas ideas conservadoras”.

A los simpatizants del goberno López Obrador pidió "que no se caiga en ninguna provocación (...) que no nos metamos con ellos".

En respuesta a un cuestionamiento sobre estos incidentes, el presidente derivó de nueva cuenta en cuestionamientos al comportamiento de medios de comunicación y en defender su modelo de interacción mediante las conferencias de prensa. Comentó que hay quienes piensan que no él no debería estar replicando y hablando de los medios de comunicación.

Aseveró que los tiempos ya cambiaron, Madero -del que recordó fue muy cuestionado desde los medios porfiristas - “no tenía una mañanera “y ahora no se ha aquilatado la posibilidad de replicar y de los cambios que se han introducido con las “benditas redes sociales. Ahora podemos aclarar, argumentar les parece extraño que estemos utilizando nuestro derecho de réplica, Antes era no respondo porque me va peor. Llegamos al extremo de que los medios pusieron a un presidente, que lo exaltaron, lo proyectaron. Llego a sentirse de que era un estadista. Todos los medios y todavía no han ofrecido disculpas. No todos, hubo excepciones. Pero lo más influyentes hicieron como una telenovela.”.

López Obrador dijo que así se fabricaban a los políticos, por eso ahora es normal que haya desconcierto por estos reacomodos y “se grite que no hay libertades, pero no es cierto. Nadie es censurado. Nos están insultando como insultaban al presidente Madero, nada más que nosotros, sin insultar, estamos informándole a los ciudadanos”.