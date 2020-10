Alianza Federalista impugnará en la SCJN desaparición de fideicomisos

Aguascalientes, Ags. Los gobernadores de la Alianza Federalista, Javier Corral, de Chihuahua; Ignacio Peralta, de Colima; Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas; Silvano Aureoles, de Michoacán; Miguel Riquelme, de Coahuila; Jaime Rodríguez, de Nuevo León; Diego Sinhue Rodríguez, de Guanajuato; Enrique Alfaro, de Jalisco; José Rosas Aispuro, Durango (que no estuvo presente pero envió un representante) y el anfitrión Martín Orozco, Aguascalientes, anunciaron que van a impugnar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la extinción de los fideicomisos que promovió el gobierno federal.

En rueda de prensa realizada tras una reunión que sostuvieron por más de tres horas en un salón del Fideicomiso del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, los gobernantes anticiparon que esta medida será combatida en los tribunales, en particular porque el artículo 4 que regula estos esquemas de apoyo a diversos sectores como lo son el de la ciencia y la tecnología, el de deportes, el de apoyo a los defensores de Derechos Humanos y a los periodistas entre otros porque "es un agandalle de la federación para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se allegue de estos recursos que no es otra cosa que reconcentrar el centralismo con el parapeto de la transparencia y rendición de cuentas, para tener dinero de cara al año próximo que es eminentemente electoral, además de que es un atentado al federalismo", estalló, Javier Corral el gobernante de Chihuahua.

Acto seguido, añadió que "esta situación no afecta a los gobernadores, pero si a amplios sectores de la sociedad, digo que es un parapeto porque para hacer la extinción de los fideicomisos, tuvieron que reformar 17 leyes para extinguirlos y por ello en dos semanas nos vamos a apersonar en la Suprema Corte para impugnar", advirtió.

Previamente, Martín Orozco lamentó que pese a que "No hemos logrado nada con el diálogo, y por ello vamos a explorar otros mecanismos, como son los jurídicos, no queremos abandonar el diálogo, pero para que el diálogo de resultados debe haber voluntad política y no se ve", a su vez, el gobernante aguascalentense señaló que se va "socializar" entre la ciudadanía el tema de las impugnaciones que irán en el sentido de la controversia constitucional y de una acción de inconstitucional, luego de que fueron asesorados por dos abogados constitucionalistas y ven materia para tal efecto.

Posteriormente aprovechó para señalar que "no hemos recibido recursos del gobierno federal para el combate al Covid, además de que tampoco hay proyectos en la SCT para obras de parte del gobierno federal en nuestros estados ni tampoco hay recursos en la CNA ni paripasos siquiera".

Gobierno federal mal informa al pueblo: García Cabeza de Vaca....

En su turno el gobernador de Tamaulipas, Francisco García, apuntó que el gobierno de la República "está mal informando al a ciudadanía y se está agandallando el dinero y es muy burdo que lo haga con la extinción de los fideicomisos diciendo que hay un manejo corrupto en ellos, y no tenemos conocimiento que haya una sola denuncia ni una persona en la cárcel".

Faltan vacunas contra la influenza: Bronco....

Jaime Rodríguez, el gobernante de Nuevo León, se quejó de que la Secretaría de Salud federal haya anunciado la compra de 35 millones de pesos en vacunas contra la influenza lo que garantiza que solo el 20 por ciento de los habitantes del país reciban las dosis, por lo que los secretarios de salud de los 10 estados de la llamada Alianza Federalista sostendrán una reunión en breve para exigir la compra de 120 millones de pesos de vacunas y se tengan las dosis para todos los mexicanos, como lo hacen en los países de primer mundo "de lo contrario además del problema de salud se va agravar el problema económico", sentenció.

Enrique Alfaro mandatario de Jalisco, tras coincidir en estos señalamientos llamó a hacer una consulta pública en todo el país sobre el tema de la extinción de dominios "el que nada debe nada teme", externó al tiempo de añadir "debe haber una discusión pública", exigió.

Bancos en problemas si otorgan recursos, Aureoles

Finalmente Silvano Aureoles, Ejecutivo estatal de Michoacán advirtió que si los bancos e instituciones de financiamiento le otorgan el dinero que el gobierno les solicite "se meterán en un problema muy serio, toda vez que se habla de que la liquidación de los fideicomisos se llevará 6 meses y en este proceso tramposo se le da facultades a la Secretaría de Hacienda para que recoja el dinero sin reglas claras de operación" por ello sostuvo "llamamos a no prestarse al juego del gobierno (federal).