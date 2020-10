Amenazas y acusaciones avivan guerra por liderazgo de Morena

Ciudad de México. El aspirante a la dirigencia nacional de Morena y diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, reiteró que fue el ganador de la encuesta para definir dicho cargo y emplazó al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, a reconocer su triunfo: “Lo invito a que rectifique o que renuncie”.

Por separado, y al reiterar un llamado a la unidad, el coordinador de los diputados federales de Morena y también aspirante a la presidencia del partido, Mario Delgado, conminó a los morenistas a dejar de lado las descalificaciones ya que las divisiones benefician a la derecha, pero apuntó que no le sirve a la Cuarta Transformación un partido cuya dirigencia no recorre el país.

El INE anunció el viernes que hubo un empate técnico entre los dos aspirantes, por lo que se realizará una nueva encuesta de desempate.

“Lorenzo Córdova, responsable de la democracia mexicana, afirmó que la contienda interna está empatada por 5 centésimas, debiera saber que por un solo voto se gana. Supina ignorancia o mala fe. Se negó a reconocer mi victoria”, difundió Muñoz Ledo ayer en redes sociales.

Más tarde, en conferencia de prensa, el ex embajador adelantó que acudirá este lunes al mediodía a la sede del partido en la calle de Chihuahua 216 en la colonia Roma, a tomar posesión como dirigente “porque gané, y no me voy a echar para atrás, todos saben que nunca me he rajado”; también convocó a los simpatizantes a acudir al acto, “pero si no es posible jurídicamente posible, hablo simbólicamente o jurídicamente, yo estoy declarando mi victoria ahí”.

Por la noche, en un encuentro con simpatizantes, Muñoz Ledo dijo que los recursos empleados por Mario Delgado no se obtienen “ni robando los bancos del país; esa cantidad significa que hubo lavado de dinero o dinero del narco”. Llamó a los morenistas a “reaccionar por todos los medios” ya que es “un peligro nacional”, y aseguró que el propósito del grupo que apoya a Delgado es acorralar al Presidente de la República para quedarse con el poder.

Por su parte, en conferencia de prensa en Pachuca, Hidalgo, Mario Delgado pidió dejar que sea la población la que defina el futuro de la dirigencia partidaria “porque Morena no le pertenece a nadie, no le pertenece a ningún grupo. Morena es la gente”. El legislador declaró estar listo para la nueva encuesta, y expresó: “No le sirve a nuestro Presidente un partido en conflicto, una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país”.

Muñoz Ledo aclaró que no impedirá que su nombre aparezca en la tercera encuesta, pero advirtió que presentará una impugnación ante el tribunal electoral. También acusó a Delgado Carrillo de un despliegue millonario para espectaculares en el país. “La gran pregunta es ¿quién pompó, y quién sigue pompando? Estamos hablando de un golpe de Estado que se puede repetir en las elecciones”.

En tanto, Delgado Carrillo citó a Andrés Manuel López Obrador. “Decía nuestro Presidente que hay mucho pueblo para tan poca dirigencia. Tenemos que cambiar eso”.

80 diputados, con Porfirio

Un grupo de más de 80 diputados federales y locales de Morena respaldaron a Porfirio Muñoz Ledo como ganador de la encuesta. Aunque indicaron que la diferencia fue mínima, pidieron a Mario Delgado, también aspirante al cargo, “aceptar la voluntad de la militancia y honrar su palabra de reconocer cualquier resultado”.

Por medio de un pronunciamiento conjunto, los legisladores acusaron que la encuestaW de desempate anunciada por el Instituto Nacional Electoral (INE) es un intento de dar más tiempo a Delgado para que logre la victoria. Mientras el ex embajador obtuvo 25.34 por ciento de las preferencias, Delgado Carrillo contó con 25.29 por ciento. “Estos resultados dan como ganador a Muñoz Ledo. Ganó las dos encuestas, con pleno respeto a las reglas y en condiciones inequitativas, con la decisión de la militancia que escogió el camino de los principios y los valores.

“Todo indica que enfrentamos un intento de dar más tiempo al segundo lugar con el fin de proclamarse vencedor, a pesar de haber sido superado en dos encuestas”, expresaron los morenistas en el comunicado firmado por Lorena Villavicencio, Aleida Alavez, Víctor Varela, Ricardo Delsol, Idalia Reyes Miguel, Laura Imelda Pérez y al menos 75 rúbricas más.