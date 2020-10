Mario Delgado pide unidad y dejar de lado descalificaciones en Morena

Ciudad de México. Al reiterar un llamado a la unidad dentro de Morena, el diputado federal y aspirante a la dirigencia de esta fuerza política, Mario Delgado, conminó a dejar de lado las descalificaciones entre militantes de esta fuerza política, pero apuntó que no sirve a la cuarta transformación un partido cuya dirigencia no recorre el país.

“Dejemos que la gente decida en nuestro partido, que el pueblo de México decida, porque Morena no le pertenece a nadie, no le pertenece a ningún grupo. Morena es la gente, Morena lo hizo la gente, y la gente siempre debe decidir en nuestro partido. No le sirve a nuestro presidente un partido en conflicto, no le sirve a nuestro presidente una dirigencia que esté cuestionando a nuestro gobierno, no le sirve una dirigencia que no tenga la capacidad de recorrer todo el país y organizarnos” señaló el legislador este sábado.

En conferencia de prensa en Pachuca, Hidalgo, donde se reunió con los candidatos de este partido que participan en las elecciones locales que se realizarán en la entidad el próximo fin de semana, el líder de los diputados federales de Morena se dijo listo para la siguiente encuesta anunciada por el INE, con la cual se busca dirimir el empate técnico entre él y Porfirio Muñoz Ledo en la contienda por la presidencia nacional del partido, a la vez que insistió en su exhorto a no descalificar.

“Debemos dejar de descalificar a nuestros compañeros y compañeras que pertenecen a Morena, eso sólo le ayuda a la oposición, sólo le ayuda a la derecha, que se muestre un Morena en conflicto, que se desacredite a nuestros propios compañeros. Tenemos que estar a la altura del pueblo de México, y el pueblo de México puso su confianza en Morena. Decía nuestro Presidente que hay mucho pueblo para tan poca dirigencia. Tenemos que cambiar eso ya, necesitamos una dirigencia a la altura del pueblo de México”, agregó el legislador federal.

Anunció que seguirá recorriendo el país para reorganizar al partido y que se convierta en un motor de la transformación.