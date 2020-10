Ramírez Cuéllar pedirá a UNAM y al IPN auditar metodología utilizada

Durante el proceso se multiplicaron las acusaciones entre aspirantes, y ahora el ex secretario de finanzas de la Ciudad de México, reiteró el llamado a la unidad con miras al proceso electoral de 2021: Yo reitero mi visión de que tenemos que respetarnos entre todos los integrantes de este movimiento, yo no estoy de acuerdo en que se descalifique, se le pongan etiquetas o se busque pelear siempre entre compañeros. Es tiempo de escucharlos, de tener un diálogo honesto, de darle a cada quien su lugar y formar un gran equipo. En Morena no luchamos por cargos, luchamos por ese gran anhelo de la transformación .

Una hora después de publicitado el resultado, Delgado ponderó el ejercicio y su aporte democrático, hasta el momento se ha llevado un proceso transparente, metodológicamente impecable, las encuestadoras han hecho un buen trabajo y todo esto abona a la certeza. México vive ya en una democracia. Morena viene de la lucha por la democracia y persigue como uno de los grandes objetivos de la Cuarta Transformación que vivamos en una auténtica democracia, estos ejercicios nos fortalecen, no sólo a nuestra democracia en general, no sólo a nuestro partido sino a la democracia de nuestro país.

Técnicamente, políticamente y moralmente ya gané. El problema de fondo es que éste es un proceso corrupto, son trampas tras trampas. Si es necesario, voy a recurrir a la Suprema Corte porque es una grosera violación a los derechos humanos, violación a los derechos políticos. Un equipo de especialistas ha analizado el proceso y Mario Delgado gastó mil 500 millones de pesos, con esos espectaculares, en tiempos y espacios en medios. Esto es intolerable.

Al preguntarle en qué elementos se fundaba para hacer esas acusaciones, el ex embajador replicó con ironía: ¡El cuerpo del delito está en todos los espectaculares de todo el país ! Esto el INE lo prohíbe. Es un bodrio, en ningún país del mundo sucede una cosa así, que tres empresas privadas pisan el estado de derecho, y al rato van a pisar la elección presidencial. La gente se da cuenta, porque esto es grotesco. Los morenistas se deben dar cuenta que Mario Delgado, el chico del ITAM, va a la derecha acompañado de Marcelo Ebrard, ahí esta Marcelo, hay mucho dinero, y gritan el progreso democrático del país, ¿es una inversión política para quién?”

Por su parte, Ramírez Cuéllar consideró que en el resultado de la encuesta hay cosas medio raronas. No hay idea de impugnar absolutamente nada. Me voy a comunicar con Lorenzo Córdova para hacer la solicitud a la UNAM y al IPN, es necesaria una auditoría. La solicitud de revisión ya la habíamos platicado con algunas casas encuestadoras, y lo veían como un ejercicio necesario. No tiene nada que ver con el resultado de hoy. Hay cosas raritas, no tengo ninguna impugnación, no puedo señalar si hubo algo malo .