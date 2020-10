No acaparar el Zócalo, plantea López Obrador a sus opositores

Ciudad de México. El rechazo a la eliminación de fideicomisos, así como la negativa en Chihuahua a entregar agua a Estados Unidos tiene fines electorales, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Consideró que México habría pagado la cuota hídrica que le corresponde de acuerdo con el tratado internacional de aguas de 1944, tan sólo con lo que se ha evaporado durante las protestas en aquel estado, pero anteponen los intereses particulares y partidistas a los de la nación .

Pidió a sus adversarios “que no se vayan a quedar con el Zócalo; es decir, que no acaparen, que nos pongamos de acuerdo, porque cuando termine la pandemia (del Covid-19) nosotros vamos a estar informando desde ahí.

No va a haber desalojos. Es un acuerdo que desde ahora les propongo a los de Frena (Frente Nacional Anti-AMLO), a los de México Sí, a la Boa, y a todos con el fin de que nos permitan ocupar el Zócalo un día al mes. Si están los de Frena, pueden moverse a una plaza cercana, terminamos y pueden regresar. Si están los de México Sí, lo mismo. Nada más para ser equitativos, que haya igualdad, que todos tengamos posibilidad de manifestarnos .

En Palacio Nacional, ante la prensa, López Obrador sostuvo ayer que esto que tardaron tanto en aprobar en la Cámara de Diputados, lo de desaparición de fideicomisos y de fondos, es un asunto electoral porque no hay ninguna razón para oponerse. El dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir beneficios los que tienen derecho. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia en el manejo de l erario .

Sin embargo, agregó, se aprovecha para hacer propaganda, y así van a haber otras cosas, pero es legítimo y normal en estas temporadas; y sucede en México y en todo el mundo, no hay que extrañarnos y sí garantizar las libertades .

A pregunta expresa sobre ataques a la Cuarta Transformación por el proceso electoral del próximo año, afirmó que su escudo protector es su habitual conferencia matutina y mi ángel de la guarda es el pueblo . Señaló que, si cuenta con el respaldo de la gente, no hay nada que temer. La estrategia es tener amor al pueblo, servirlo y estarle informando ; por la tanto, dijo no estar preocupado, sino ocupado en enfrentar las crisis de la pandemia y económica, pero con mi conciencia tranquila .

Por otra parte, reiteró que será a final del mes en curso cuando los funcionarios interesados en contender por un cargo de representación popular dejen sus cargos, y prometió conservar y, si es posible, aumentar la participación de mujeres en su gabinete.