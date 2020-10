Muñoz Ledo exige al INE reconocer su triunfo en encuesta de Morena

Ciudad de México. El diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, Porfirio Muñoz Ledo, emplazó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, a reconocer su triunfo en la encuesta interna del partido para definir su dirigencia.

Al indicar que ganó por 0.5 décimas porcentuales, por lo que se debe reconocer su victoria, indicó que Córdova se ha negado a reconocer el margen como victoria. “Lo invito a que rectifique o que renuncie”, expresó Muñoz Ledo este sábado.

Luego de que el INE anunció ayer que hubo un empate técnico entre Muñoz Ledo y Mario Delgado en la encuesta para definir la próxima presidencia nacional de Morena, el ex embajador indicó que acudirá este lunes al mediodía a la sede del partido en Chihuahua 216, en la colonia Roma, para tomar posesión como dirigente de esta fuerza política.

“Voy a llegar a las 12 de la tarde a tomar posesión porque gané, y no me voy a echar para atrás, todos saben que nunca me he rajado”, apuntó en conferencia de prensa organizada por el grupo Foro Nacional de Militantes.

Detalló que en la sede del partido lo recibirán muchos militantes, y “estamos pensando en la forma, cómo se hace la toma de protesta, pero si no es posible jurídicamente posible, hablo simbólicamente o jurídicamente, yo estoy declarando mi victoria ahí”.

Además, aclaró que no impedirá que su nombre aparezca en la encuesta anunciada por el INE para definir la presidencia partidaria entre él y Delgado Carrillo, pero insistió que ya ganó y acumulará los agravios para presentar una impugnación ante el Tribunal Electoral.

Muñoz Ledo acusó que Delgado Carrillo ha usado la imagen del Presidente de la República para promocionarse en redes sociales, así como un despliegue de espectaculares en distintas partes del país que representa una inversión de hasta dos mil millones de pesos.

“¿De dónde ha sacado tanto dinero?, es un golpe de Estado de derecho. ¿Tú crees que ese dinero lo tiene Delgado?... la gran pregunta es ¿quién pompó, y quién sigue pompando? Estamos hablando de un golpe de Estado que se puede repetir cuando vengan las elecciones, y creo que es un peligro para el Presidente de la República”, agregó el legislador federal.