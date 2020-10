Claudio X. y De Hoyos alistan el Frena-2: López Obrador

Ciudad de México. Cuestionado sobre la elección de la dirigencia en Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los partidos deben elegir a sus líderes por encuesta, y que los políticos oportunistas, sin ideales, sin principios, hipócritas, no van a tener éxito, porque la gente va a saber a quién respaldar . También advirtió que los empresarios Claudio X. González y Gustavo de Hoyos están conformando un nuevo movimiento contra nosotros, un Frena-2 .

Al dar lectura a la convocatoria que realiza el nuevo grupo en su contra para realizar una concentración, el Presidente señaló que en medio del proceso electoral acusan al gobierno de negarse a todo. Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve. Son tan sinceros , ironizó. Afirmó que a los conservadores no se les pasa el enojo por la aprobación de la consulta popular para someter a juicio a cinco ex presidentes de la República, quienes, sostuvo, más allá de cómo se formule la pregunta, serán juzgados por el tribunal popular .

En conferencia de prensa, López Obrador insistió en la encuestas –con mil 200 cuestionarios a nivel nacional– para elegir candidatos, porque hay de dos: los que son muy vistos en todos lados, pero tienen mala fama, y hay otros que son muy buenos, pero no son conocidos .