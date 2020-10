Se está formando un "Frena-2", dice López Obrador

Ante la inminencia del proceso electoral se está conformando un nuevo movimiento “contra nosotros, un Frena-2 encabezado por Claudio X Gonzáez y el dirigente de Coparmex, Gustavo de Hoyos”, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que esta nueva instancia acusa al gobierno de negarse a todo. “El gobierno es no al diálogo -leyó el documento- , a las libertades, rescate de la economía, a la seguridad, a la legalidad, victimas, salud, educación, a las mujeres, tapabocas. Me da hasta ternura, sentimiento, me conmueve. Son tan sinceros”.

Durante su conferencia de prensa, López Obrador aseguró que están en su derecho pero deslizó que Coparmex es ya como un sector del PAN cuyo dirigente aspira a ser gobernador de Baja California. Apuntó que ellos mismos dicen que ya viene el proceso electoral y que es necesario aglutinarse -como en su momento lo hicieran los intelectuales orgánicos - , “dicen que el líder del Frenaa no les ayuda en eso. Tiene que ser una oposición moderna, propositiva, y ellos son los que van a encabezar”. Unirse todos en contra de nosotros. Tienen garantizadas toas las libertades”.

En otro orden de ideas, al aludir al pronunciamiento del ex gobernador del Banco de México, Agustín Carstens respecto a la inviabilidad de detener bancarrota de empresas, López Obrador dijo que seguramente no se refería a México porque su alusión era hacia la ineficacia de los apoyos gubernamentales e incentivos fiscales que se han otorgado en otros países a las empresas, así como el endeudamiento.

Recordó que en México no se apostó a eso, porque la fórmula fue distinta apoyando a los sectores populares y otorgando créditos a las pequeñas empresas. Aseveró que México tiene buenos indicadores que revelan la recuperación de la economía mexicana destancando la paulatina recuperación de empleos en el país que, en los primeros días de octubre, ya son 30 mil plazas laborales. Con ello, el acumulado de generación de empleos suma ya 250 mil entre agosto y octubre, aunque se perdieron un millón entre abril y julio

Consideró que las proyecciones de crecimiento de la pobreza en México, incuidos la de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), “son muy fatalistas, incluido la Cepal aunque .Alicia Bárcena es íntegra, honesta, pero no dejan de ser organismos élites. No nos quieren los conservadores, neolibrales. Se han dedicado a dar información”. En el caso de la Cepal es porque tienen parámetros antiguos que los deben de modificar, no se puede estar midiendo solo a partir del crecimiento económico del Producto Interno Bruto.

Que va a haber en 2021, 30 millones de pobres más. “¿Y cómo le midieron, hicieron alguna encuesta, en qué te apoyas?”, cuestionó el mandatario. Ya el Fondo Monetario Internacional dijo que “la recuperación de hasta 2050, no tanto, que la calificadora tal dijo que se va perder calidad de la deuda soberana de México, que se van a empobrecer, tantos mexicanos. Lo otro que en el tercer trimestre de este año, se va a derrumbar mas la economía. Asi están, deseando que nos vaya mal, que pronosticaron, una caída estrepitosa, si caímos, pero otros cayeron más”.