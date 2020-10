Partidos deben confiar en el pueblo y aplicar encuestas: López Obrador

A pregunta expresa sobre la disputa por la dirigencia nacional en Morena, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que los partidos deben tener confianza en el pueblo y aplicar encuestas. Aunque “puede ser que haya políticos oportunistas, sin ideales, sin principios, hipócritas, esos no van a tener éxito, porque la gente va a saber a quien respaldar. Ya cambió esto completamente”.

Señaló que la encuesta no es el método perfecto, pero es democrático y refleja la opinión de la gente. “Hay algunos que son muy famosos arriba pero no los conoce el pueblo. Hay de dos: los que son muy muy famosos en todos lados, pero tienen mala fama y sí los conocen, y hay otros que son muy buenos, pero no son conocidos”.

Mencionó que en todos los partidos lo mejor es que haya democracia y si “en la elección de candidatos no se pueden resolver los vicios del acarreo, de la compra de votos y de la falta de responsabilidad política de dirigentes, ahí están las encuestas, es un método democrático”, no solo para Morena, “en cualquier caso debería de hacerse así”.

El titular del Ejecutivo manifestó que en México se debe afianzar la democracia como forma de vida y gobierno, después de que en elecciones “no sólo Odebrecht dio dinero”, también “hubo dinero de procedencia ilícita en las campañas. Ya no se conformaban los grupos con dar dinero para que les nombraran al director de Seguridad Pública del municipio, sino que ponían al presidente municipal y eso avanzó muchísimo”. Era una descomposición general, sostuvo.

Afortunadamente, “ya no veo que esto esté sucediendo, pero (antes) pasando la elección, el jefe del cartel que dominaba en el estado o en la elección mandaba buscar a los que ganaban al día siguiente o dos, y llegaban 20-30 presidentes municipales recién electos y les decían aquí se va a trabajar así”.

Indicó: “no sé cómo defienden el regreso a ese régimen los que se dicen demócratas... Son muy falsarios, no quieren la democracia y aquí incluyo a intelectuales orgánicos, periodistas, articulistas, analistas políticos que nunca les importó lo del fraude”.

En conferencia de prensa, sin hacer de lado la investidura presidencial –como le pidió un representante de medio alternativo-, López Obrador manifestó que para una elección abierta “todavía no hay responsabilidad suficiente. El pueblo se porta muy bien, pero los líderes o quienes representan a grupos o quieren cargos o aspiran a cargos se echan a perder”.

En cambio, una muestra bien diseñada, “no cuchareada”, es un ejercicio matemático, estadístico, casi exacto, afirmó. Aplicar una muestra de mil 200 cuestionarios a nivel nacional, insistió, refleja lo que piensa la gente. “Eso está probado técnica, científicamente. Ahí no hay problema”.

Lo anterior, ante “acarreos, los vicios de la compra del voto, entrega de despensas, los acuerdos de que voten de otras organizaciones, de otros partidos solo porque ya se hizo un enjuague arriba, en la cúpula”.

No obstante, resaltó que se debe tomar en cuenta que hay quienes no aceptan los resultados.

Señaló que como dirigente de dos partidos –PRD y Morena- no hubo problemas en la elección de candidatos por encuesta y recordó que por este método fue abanderado a la Presidencia de la República por segunda ocasión, tras ponerse de acuerdo en ese momento con el ahora canciller Marcelo Ebrard. “Fueron dos o tres encuestadoras, se definieron las preguntas y salí adelante. Él también muy bien posicionado, pero salí arriba y él con mucha responsabilidad aceptó”.

El titular del Ejecutivo señaló que le tiene mucha confianza al pueblo y a los militantes de Morena. Al pueblo “le tengo fe, siempre me ha sacado adelante, en momentos difíciles.

“Los dirigentes son una cosa y el pueblo es otra. Afortunadamente estamos viviendo una revolución de las conciencias y el pueblo está más consciente que nunca.

Señaló que “es evidente que México es ejemplo. Bueno, hasta se ocupan de nosotros Washington Post, New York Times, Financial Times, porque están pasando cosas interesantes, estamos viviendo un momento estelar” en el país.