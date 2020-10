Óscar Sosa Castelán obtiene recursos contra órdenes de captura

Juzgados federales del estado de México e Hidalgo otorgaron dos suspensiones provisionales a Óscar Damián Sosa Castelán, quien busca la presidencia municipal de Tulancingo, Hidalgo, contra actos privativos de la libertad y cualquier orden de aprehensión, detención, localización o comparecencia.

Asimismo los jueces dieron un plazo de cinco días para que pague 4 mil 500 y mil pesos respectivamente como garantía para que surta efecto la medida cautelar, y solicitaron al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal del Altiplano un informe donde indique si libró alguna orden de captura en su contra a petición de la FGR, quien también tendrá reportar si investiga al quejoso o solicitó la orden de captura.

El hermano de Gerardo Sosa Castelán, ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), vinculado a proceso por delincuencia organizada, presentó el recurso esta semana que admitieron Breyman Labastida Martínez y Bertha Patricia Orozco Hernández, titulares de los juzgados Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, y Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, respectivamente y quienes le otorgaron las suspensiones provisionales que sólo tienen efecto para no ser detenido por delitos que no ameriten prisión preventiva oficiosa.

En caso de confirmarse la existencia de la orden de captura, Óscar Damián Sosa Castelán, tendrá que comparecer ante el juez de la causa dentro del plazo de tres días, contado a partir de su notificación, para que responda si son ciertos o no los cargos que se le atribuyen, lo que deberá demostrar ante el juzgado de amparo al día siguiente con las constancias pertinentes.

La semana pasada, el juez Breyman Labastida Martínez le había negado una suspensión definitiva a Óscar Damián Sosa Castelán por el mismo motivo, contra cualquier orden de aprehensión, sin embargo, el quejoso promovió de nuevo los amparos ante este tribunal y del estado de Hidalgo.

Tres meses para cerrar investigación contra Gerardo Sosa

La madrugada del domingo 6 de septiembre un juez de control del Centro de Justicia Penal del Altiplano, en estado de México, vinculó a proceso a Gerardo Sosa Castelán y tres coacusados por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 245 mil 948 pesos.

Luego de una audiencia que duró 12 horas, el impartidor de justicia fijó a la FGR un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Por este caso también están acusados como presuntos responsables Francisco Natalio Zamudio Isbaile, Anastasia Elizabeth Baños Baños y dos hijas de Sosa Castelán, Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto, todos prófugos de la justicia.