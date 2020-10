Información dada a EU es suficiente para juicio contra García Luna: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que la información que ha aportado la Fiscalía General de la República a Estados Unidos es suficiente para el juicio contra Genaro García Luna, pero pidió esperar que concluya el proceso, “no hay que adelantar nada", después de que el ex funcionario se declaró inocente.

“Es un asunto muy importante; desgraciadamente nunca se había juzgado en Estados Unidos a una autoridad mexicana de ese nivel: secretario de Seguridad en un gobierno y un secretario muy influyente, muy cercano al presidente (en ese entonces Felipe Calderón), pero no se puede decir que por eso, el presidente es cómplice.

“Eso tiene que probarse, de modo que hay que esperar a que se lleve a cabo todo el proceso, no especular ni hacer conjeturas”. Hay mucha información, incluso libros, añadió en conferencia de prensa.

López Obrador mencionó que en uno de reciente publicación se hacen señalamientos de que “García Luna tuvo que ver con el partido nuevo que está registrando Calderón… México Libre”.

A pregunta expresa, señaló que no conoce lo que hicieron mal los reporteros mexicanos “para que se interrumpiera durante algún tiempo la audiencia (contra el ex funcionario mexicano en Nueva York), lo veo más como una cuestión anecdótica, no de fondo.

“Lo que está en cuestión son las acusaciones con pruebas contra García Luna, un expediente que, se habló, de miles de cuartillas y audios donde lo responsabilizan de varios delitos y él se declara inocente”.

Resaltó que habrá otra audiencia en diciembre y “si se continúa con el juicio y él sigue sosteniendo que es inocente, pues viene un fallo que puede tardar tres, seis meses; se le podrá declarar culpable con una pena. Eso va a depender de los elementos de prueba y de lo que decidan los jueces”.