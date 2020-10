Hace politiquería con el agua el gobierno de Chihuahua: AMLO

Jueves 8 de octubre de 2020. A 17 días de que venza el plazo para entregar el agua que corresponde a Estados Unidos, conforme al tratado de 1944, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó buscar un acuerdo con el país vecino, ante la negativa de Chihuahua a entregar lo que le corresponde por politiquería , para promover la candidatura de Gustavo A. Madero por el PAN al gobierno del estado.

En conferencia de prensa, también pidió respeto al Fondo Monetario Internacional (FMI), al recordarle que ya no dicta la política económica de México y rechazar su planteamiento de que postergue la construcción de la refinería de Dos Bocas para asignar mayores recursos a otros rubros. Asimismo, se pronunció en favor de que la consulta sobre el eventual juicio a ex presidentes se realice el mismo día de las elecciones del año próximo, a partir de una reforma constitucional.

Entre los diversos temas que ayer abordó, López Obrador rechazó que se investigue por casos graves a delegados federales que aspiran a ser candidatos a gobernadores, pero si existieran esas pesquisas, estén donde estén tienen que responder, porque ya no hay impunidad .

Recordó que los funcionarios federales que busquen ser abanderados tienen hasta el último día del mes para presentar sus renuncias. No los corremos, porque he contado con el apoyo de muy buenos servidores , pero que no mezclen lo partidista con las labores del gobierno, acotó.