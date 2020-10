Fustiga AMLO a diputados que se opusieron a desaparición de fideicomisos

Por tercer día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador fustigó las posturas de los diputados de oposición que cuestionan la desaparición de los fideicomisos “como si realmente fuesen auténticos representantes del pueblo y les preocupara que el pueblo se quedará sin atención médica sin medicamentos porque el fideicomiso va a desaparecer; que les preocupa la ciencia y tecnología porque se va a quedar sin apoyo sin dinero, da la impresión de que son como paladines de la defensa del pueblo”.

Durante su conferencia matutina dijo que en realidad “están defendiendo el régimen corrupto que existía” por lo que anunció que una vez que se explicará la operación de estas instancias. “Ayer tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de la evaluación del funcionamiento de los fideicomisos Acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban y cómo gastaban el dinero, aquí vamos a informarle al pueblo, uno por uno, de los 110 fideicomisos”

Dijo que tan sólo en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología había 90 fideicomisos y “tenemos que saber cómo se usaba el dinero, había muchísimo dinero, por poner un solo ejemplo, tenemos que revisar todo esto. Va a venir la director del Conacyt a explicar cómo funcionaba cada fideicomiso, porque se manejaba también dinero, por ejemplo ciencia y tecnología y se utilizaba en construcción de edificios Se hacía un hospital y lo que les importaba era la obra física”.

Insistió en que si es un deportista de alto rendimiento, un escritor, artista, artesano está recibiendo su apoyo, si es un cineasta lo va a seguir recibiendo, pero quien no quiere el desarrollo de la ciencia y tecnología, fomentar la cultura, “¿Quien no quiere fomentar el deporte, ese no es el tema el asunto es la corrupción. El dinero guardado jineteado en bancos. Hay muchos intereses en todo esto”.

Mencionó que había un fondo para el fomento de energías renovables, a partir un porcentaje aparentemente minimo por la venta de crudo, pero son cantidades considerables, sin control, sin transparencia.

Incluso cuestionó a senadores de Morena quienes presentaron una iniciativa para conferir autonomía a la Cofepris, como en el pasado, con la reforma energética se crearon organismos autónomos, o en telecomunicaciones se creo otro para que la secretaría de Comunicaciones y Transportes no tuviera injerencia..

“¿Por qué Cofepris va a ser autónoma? Porque ahí están los intereses de los laboratorios, de las farmacéuticas, las cigarreras, de los que venden el alcohol, tiene que ver la Cofepris, con todo lo sanitario, y no quieren que dependa de la Secretaría de Salud, quiere que esté afuera”. Dijo que hay objeciones para que el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell se encargue de lo concerniente Cofepris

No se que les dijeron, porque como hubo una reestructuración en la secretaria de salud y determinamos que Hugo López Gatell se hiciera cargo de coordinar la Coferis, “imagino que eso fue lo que les alteró, los ofusco, porque Hugo no es bien visto por los que se sienten afectados con el etiquetado y el doctor Alcocer Hugo son gentes honestas. No pueden haber transas Quienes estaban ahí antes, se los dejo de tarea, manejando la Cofepris, tengo que estar a las vivas”.

Aseguró que aún hay mucha gente enquistada en el gobierno, con otras ideas, concepciones y mañas. Se quedaron en el almanaque. “Estamos en la transición, soy muy perseverante, la Cofepris se va a limpiar, como se limpio la Conagua, que es otra cosa igual, tenemos que ir limpiando, cuidando el presupuesto, que es dinero del pueblo”.