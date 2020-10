Ratifica TFJA sanción de SFP contra ex director de Pemex Fertilizantes

Ciudad de México. La Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratificó la sanción que impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP) a Edgar Torres Garrido, ex director de Pemex Fertilizantes, a quien inhabilitó por 15 años e impuso una multa de 619 millones de pesos, debido a las irregularidades sucedidas en el proceso de compra de una planta de fertilizantes que pertenecía a la empresa Grupo Fertinal.

Por mayoría de 10 votos, los magistrados calificaron de legal la sanción, ya que el ex servidor público incurrió en un ejercicio indebido del cargo, lo que generó un quebranto al patrimonio de Pemex Fertilizantes, al firmar un contrato para la adquisición de Fertinal que, adicionalmente, incluyó un crédito para solventar deudas de la empresa.

Torres Garrido llegó a Pemex en enero de 2013, invitado por el entonces director, Emilio Lozoya Austin, vinculado proceso en julio por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, quien en agosto de 2015 lo designó director de Pemex Fertilizantes.

En sesión de este miércoles del TFJA, la magistrada Nora Urby Genel señaló que Torres Garrido fue omiso al no haber descontado del precio de compra de Fertinal los 619 millones de pesos del pago de dividendos.

“Es un hecho manifiesto que el hoy actor no solo no informó al Consejo de Administración sobre el pago de los dividendos, sino que decidió negociar con los vendedores de grupo Fertinal para distribuir los dividendos con recursos provenientes de una línea de crédito existente con arrendadora internacional Azteca, soslayando, además, la determinación que ya había tomado la asamblea general de accionistas de grupo Fertinal en cuanto a que el pago de dividendos se realizaría con recursos propios de la empresa, de ahí que el pago de dividendos financiado debía descontarse de forma directa del precio inicial de compra y no indirectamente a través del financiamiento para el pago del pasivo”.

Urby Genel argumentó que con su actuar, el ex director de Pemex Fertilizantes comprometió financieramente a la empresa productiva del Estado al concretar la compra de una empresa que resultaba inviable.

Por su parte, el magistrado Carlos Mena aseveró que en este caso quedo demostrado que Edgar Torres trató de disfrazar la compra de Fertinal, al argumentar que la adquisición la realizó en su carácter de particular y no de servidor público.