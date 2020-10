Servidores que busquen cargos de elección deben renunciar este mes, ratifica AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó que los servidores públicos que busquen ser candidatos a puestos de elección popular el próximo año deberán renunciar a su cargo a más tardar el último día del presente mes. Consideró que en estos días empezará a recibir solicitudes de dimisión.

“No pueden estar ya para noviembre” y no deben mezclar gobierno con actividades partidistas, manifestó. “A finales de mes tienen que presentar sus renuncias para participar en los partidos y buscar ser candidatos, porque no es que renuncian de un cargo y ya van a serlo. Hay un proceso en todos los partidos”.

Señaló que todo ciudadano tiene derecho, de acuerdo con la Constitución, a votar y ser votado.

“A todo el que desee participar no lo corremos; quiero decir que he contado con el apoyo de muy buenos servidores públicos, por eso salimos adelante, esto no es asunto de un solo hombre, es un equipo de trabajo.

“Me apoyo mucho en Alejandro Encinas (subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación), en Karla (Quintana Osuna, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación), en oficiales de la Secretaría de Marina, de todos los servidores públicos. Me han apoyado mucho las fuerzas armadas”, cuyos altos mandos “no pertenecen a la oligarquía mexicana, eso habla muy bien”, no como en otros países.

A pregunta expresa sobre denuncias contra delegados federales que buscan ser candidatos a gobernadores, sostuvo que "no hay casos graves, y si hubiese, donde estén tienen que responder, porque ya no hay impunidad".