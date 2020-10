SCNJ rechaza atraer amparo de SFP por caso de ex funcionario de Pemex

Ciudad de México. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se negó a atraer un amparo promovido por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en contra de la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se le reconociera el carácter de víctima en el caso contra el ex subdirector de Coordinación Operativa y Comercial de Petróleos Mexicanos (Pemex), Héctor Salvador Salgado Castro.

El ex funcionario fue separado de su cargo en enero del año pasado, por orden presidencial, luego de que la SFP le detectó varias cuentas bancarias por un total de 8 millones 553 mil 948 pesos, cuyo origen nunca reportó en sus declaraciones patrimoniales.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR, inició por estos hechos la carpeta de investigación FED/FECC/FECC-CDMX/0000026/2019, sin embargo, al judicializarla no integró a la SFP como tercera ofendida o víctima.

Por lo novedoso del caso, un tribunal colegiado determinó enviarlo a la SCJN, cuya Primera Sala resolvió sin embargo no asumir su competencia en este asunto, por lo que el expediente fue regresado a los magistrados solicitantes.

El fallo que combate la SFP le negó el carácter de víctima en este caso bajo el argumento de que la secretaría es una persona moral oficial y el hecho de que el ex funcionario no haya declarado sus cuentas bancarias, si bien es sancionado administrativamente, no supuso ningún daño al patrimonio o derechos jurídicos de la Función Pública.