En fideicomisos, oposición defiende "intereses creados": AMLO

Ciudad de México. Al censurar el encono en el debate del martes en la Cámara de Diputados por la desaparición de fideicomisos, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo hoy que estas reacciones sólo pueden generarse cuando “hay una gran injusticia" o "se están afectando intereses creados. Yo sostengo que no hay ninguna injusticia, porque el que está recibiendo su apoyo lo va a seguir recibiendo si realmente lo justifica”.

Por eso, dijo, “me llama la atención de que estén defendiendo con tanta pasión el que se mantengan los fideicomisos, que se manejaban sin transparencia, de manera discrecional, no se sabe cómo ejercían el presupuesto y donde se sabe que hay antecedentes de corrupción”.

Increpó a los legisladores de oposición a quienes asoció a grupos de intereses creados: “No son representantes del pueblo, ofrezco disculpas, son representantes de grupos de intereses creados. Ya no es así. Tenemos que representar al pueblo, el gobierno es del pueblo, no es de las farmaceúticas, de los intelectuales orgánicos, no es de los científicos, que sólo buscan provecho personal. El gobierno es de todos. Desde luego tampoco el gobierno es para los medios de información. ¡Qué va a estar el gobierno al servicio de los medios de información!”

Cuestionó que “nuestros adversarios conservadores” criticaron que el día en que estaba por llegar el huracán Delta, se estaba desapareciendo el Fonden (fondo para casos de desastres).

“¿Por qué desaparecer a Fonden? Porque hay elementos suficientes para sostener que era una especie de caja chica. Bueno, ni tan chica, para funcionarios que compraban de todo, aprovechando que había una emergencia, sin licitar. Miles de millones de pesos en catres, láminas de zinc, en todo, a precios elevadísimos. Hay gente que vivía de venderle a Gobernación, de venderle al Fonden".

Por ello, conminó a la Cámara de Diputados a aprobar la desaparición de los fidecomisos, que “se terminen estos fondos fraudulentos, de manejo totalmente opaco, oscuro. Qué se tiene que preocupar un cineasta joven que quiere desarrollarse y quiere tener apoyo si va a ser atendido su apoyo. Un deportista de alto rendimiento, todo el apoyo, y mucho más los afectados quien pierde muebles, cosechas, tenemos que ayudarlo, ahí no hay límites. Esa es la función del gobierno”.

Explicó que habrá varios encargados de la revisión de los beneficiarios de los fideicomisos: el director de Canal 11, Antonio Álvarez Lima, estará a cargo de beneficiarios relacionados con la educación, la cultura y el deporte y la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, se abocará a los fideicomisos asociados a la ciencia.

El secretario del Bienestar, Javier May, analizará el sector social; Rodolfo González, de Radio Televisión y Cinematografía de Gobernación supervisará gobierno, relaciones exteriores y seguridad y Carlos Torres quedará a cargo de los temas económicos

Explicó que la desaparición del fondo de salud obedece a la pretensión de que no existan dos estructuras para atender el sector.

Comentó que las reglas de operación de los fideicomisos eran muy laxas y citó como ejemplo el Fonden. Dijo que se mantienen esos fondos y, si no se ejercen, pasan para el siguiente año.

-¿Cuanta gente estaba en esos aparatos?

-No tengo el dato, ahora vamos saber. Y va a ser interesante lo que vamos a encontrar y les vamos a informar. No vaya a ser que nos encontremos ahí a ayudantes de los intelectuales más famosos cobrando como investigadores, o cosas por el estilo. Se va a transparentar, no va haber injusticia, no va a faltar recursos, no va a haber despidos, actuar pronto y vamos a ahorrar

En este marco, asoció la oposición de los legisladores a la desaparición de los fideicomisos con el movimiento de oposición Frena, sobre el cual criticó el fanatismo y el discurso de odio de los dirigentes: "Eso está en la historia: Hitler, es Franco, es Pinochet. Sí hay cauces democráticos en el país, elecciones, si se respetan las libertades, de expresión de manifestación de las ideas.

“Es un discurso no solo incendiario, sino muy destructivo, incluso, no solo por lo que le deseen al prójimo, sino por lo que ellos podrían hacerse de daño con tal de trascender en este caso nuestro movimiento, los llamo a la calma, a la cordura. Podemos tener diferencias, pero somos mexicanos. Los reaccionarios son también mexicanos”.