Mantiene el TEPJF encuesta para renovar la dirigencia en Morena

Miércoles 7 de octubre de 2020. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió ayer mantener el proceso de renovación de la dirigencia del partido Morena mediante el uso de encuestas, y validó la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE) al respecto.

Luego de las múltiples críticas que recibió el anteproyecto que proponía anular el procedimiento y retomarlo hasta después de los comicios de 2021, el magistrado presidente, Felipe Fuentes Barrera, cambió la propuesta a fin de poder continuar con este proceso, si bien aseguró que el TEPJF no responde a consignas ni a presiones mediáticas, sino únicamente a la Constitución y a la ley.

Recordó que mucho se ha dicho que el tribunal ha tenido una injerencia indebida en la vida interna de esta fuerza política. Sin embargo, hemos resuelto y hemos emitido sentencias precisamente a petición de la propia militancia .

En sesión pública resaltó que en el último año se han recibido cerca de 820 asuntos cuestionando la renovación de la dirigencia, y cerca de mil están vinculados con la vida interna de ese partido.

Fuentes Barrera señaló que el nivel de litigio y de conflicto al interior del instituto se llevó a la arena de la judicialización y en este contexto, el TEPJF lo que ha buscado es maximizar los derechos de la militancia y dar certeza y seguridad.

Por unanimidad, los jueces consideraron improcedentes las impugnaciones de diversos militantes al acuerdo de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Político del INE, en el que se dio por recibidos los resultados del primer sondeo por parte de tres casas encuestadoras, y se emitió el listado de quienes aparecen como candidatos en el segundo.

Así, desestimaron cuestionamientos a la metodología utilizada y de supuesta inequidad en la contienda. Argumentaron que los agravios alegados se presentaron de manera extemporánea y que varios de ellos ya habían sido resueltos por el tribunal en sesiones anteriores.

También destacaron que no se actualizó la presunta inequidad, ya que en la definición de la dirigencia mediante encuestas no se incluyó un periodo de campaña. Por tanto, no existe prohibición alguna para que quienes participan como aspirantes puedan acceder a medios de comunicación y utilizar sus recursos para expresar propuestas o planes de trabajo ante la militancia.

Los magistrados José Luis Vargas, Felipe de la Mata y Mónica Soto se congratularon de que el presidente de la sala superior haya modificado su anteproyecto, tras escuchar a sus pares, y criticaron que el documento fuera filtrado de manera ilícita e inmoral a actores políticos interesados y a medios de comunicación.

Vargas subrayó que el INE ha hecho un trabajo acorde con lo que le solicitó el tribunal para elegir a la dirigencia de Morena.

Por su lado, los jueces Janine Otálora, Reyes Rodríguez e Indalfer Infante puntualizaron que los agravios argumentados ya habían sido resueltos en sentencias anteriores. Anular el proceso implicaría desproteger a la militancia, enfatizaron, luego de avalar el trabajo del órgano electoral.

En la actualidad, se aplica la segunda encuesta para elegir a los dirigentes de Morena. Los resultados se darán a conocer el sábado.