AMLO no descarta “buscar un acuerdo” con EU sobre trasvase de agua

Ciudad de México. Tras la reunión del canciller Marcelo Ebrard con el consejero del Departamento de Estado de Estados Unidos, T. Ulrich Brechbuhl, el presidente Andrés Manuel López Obrador no descartó “buscar un acuerdo” con el país vecino, ante la negativa de Chihuahua a cumplir con el tratado de aguas de 1944 por “politiquería”, para “promover la candidatura de Gustavo A. Madero, por el PAN, al gobierno” del estado.

“Hoy nos estaban informando que incluso ya se ha evaporado una cantidad de agua importantísima de la presa La Boquilla, que nos hubiese servido para cumplir con el compromiso”, señaló en conferencia de prensa en Palacio Nacional.

López Obrador indicó que “en efecto, vino ayer un representante del señor (Mike) Pompeo (secretario de Estado de la nación vecina) a hablar del tema con Marcelo Ebrard, porque ya está por concluir el plazo (el 24 de octubre), sobre todo porque estamos en vísperas de las elecciones en Estados Unidos y no queremos que se vaya a utilizar este asunto en contra del país”.

Manifestó que el gobierno de Estados Unidos sigue demandando que se cumpla con el tratado, y “estamos explicando las circunstancias en que se está buscando cumplir, lo difícil que ha sido cumplir, ya deberíamos de haberlo hecho”.

Por ello, “no descartamos la posibilidad de cumplir el acuerdo”, pero estamos viendo otras alternativas y “si no se pudiera, buscar un acuerdo con Estados Unidos”.

Insistió que Chihuahua no cumple “por asuntos politiqueros, porque no lo puedo llamar de otra manera, porque ni siquiera se puede hablar de asuntos electorales y mucho menos de asuntos políticos; por querer agarrar la bandera de la defensa del agua, cuando todos los agricultores de Chihuahua tienen asegurado su líquido. Hoy también se informaba que están pidiendo una prórroga para que se les entregue el agua, que no sea en octubre, sino en noviembre.

“O sea, no había problema para que se entregara el agua, fue que encontraron una circunstancia que ellos consideraron favorable para politizar el asunto, promover la candidatura de Gustavo A. Madero al gobierno de Chihuahua, por el PAN, eso es todo”.

Hay que agregarle, sostuvo, “los intereses de acaparamiento del agua de un grupo de productores que siempre se han servido con la cuchara grande, porque esto no tiene que ver con la mayoría de los productores. Los grandes son los que la acaparan y son los que no quieren quedarse sin agua en demasía”.

Recalcó que de todos los gobiernos del norte, sólo falta Chihuahua por cumplir con el tratado de aguas, por lo cual pidió al secretario de Relaciones Exteriores que estableciera comunicación con el Departamento de Estado del país vecino.

Afirmó que el gobierno federal está poniendo orden en todo lo que tiene que ver con el manejo del agua, después de que la política neoliberal “iba orientada a apoyar a los grandes productores; eran los que recibían apoyos, el agua, todo, y a los pequeños productores se les ignoraba. Había discriminación en contra de los productores indígenas; sus comunidades no estaban ni siquiera en Procampo”.

El presidente recordó que una de las demandas de los yaquis es el agua, y lo mismo en Baja California, por lo que estamos buscando “poner orden, que haya justicia, que se atienda a todos. Vamos avanzando, yo quisiera ir mas rápido pero son muchos los obstáculos, que no nos van a detener porque somos muy perseverantes”.

Señaló que continúa adelante la investigación sobre el asesinato del defensor del agua, Oscar Eyraud –ocurrido hace 15 días–, “pero hay cuestiones que no queremos dar a conocer porque nos escuchan en todas partes”.

Destacó que de su conferencia están pendientes todos. “Ayer comenté de los sacerdote (de la Catedral Metropolitana apoyando al Frente Nacional Anti-AMLO) y de inmediato nos respondieron. No voy a entrar en una polémica y lo que dije lo sostengo; fue un comentario de pasada, pero todo mundo está pendiente, afortunadamente”.