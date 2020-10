Reforma sobre 'outsourcing' corregirá "vicios", dice López Obrador

Ciudad de México. Ante los abusos que se cometen contra los trabajadores mediante el esquema de contratación externa o outsourcing, la iniciativa legal que se prepara buscará proteger a los trabajadores, "corregir esos vicios, deformaciones, que se fueron creando durante el periodo neoliberal", dijo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En su conferencia matutina, el mandatario consideró que esta herencia es otro de los “frutos podridos” del neoliberalismo.

El Senado tiene un proyecto de reforma en la materia, que ya fue aprobado en comisiones.

Durante su conferencia de hoy, a pregunta expresa por un caso de contratación vía outsourcing, López Obrador derivó hacia los excesos cometidos con esa práctica.

"Va a haber una iniciativa de ley para tratar de enderezar entuertos, todo lo que podamos, hay una propuesta un poco lo que hicimos con las afores. Sin extremismos..."

Señaló que hay oficinas que llegan a tener contrataciones de hasta 10 mil trabajadores, que de repente les dan de baja y no les pagan ninguna de las prestaciones.

Por ello se va a poner orden, dijo López Obrador, aunque precisó que no se pretende que una empresa esté todo el tiempo ocupada en la administración. Puede tener alguien que le ayude a esto, pero “que no se abuse en este mecanismo, vamos a ayudar a los trabajadores. Hasta el gobierno contrataba de esa manera que tenemos que resolver. Es como el caso de las factureras que todavía no terminamos de limpiar”.