Este viernes, primer adelanto para compra de vacuna contra Covid-19: SHCP

Ciudad de México. Al iniciar su comparecencia ante el pleno del Senado de la República,el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, precisó que para el gobierno federal lo más importante es contener pandemia del Covid -19, con la que se tendrá que convivir por un tiempo más , por lo que, anunció que el próximo viernes la dependencia a su cargo realizará los primeros contratos para la adquisición de la vacuna contra ese virus.

“Haremos el primer adelanto para la compra de los primeros lotes que deberán estar a disposición de nuestro país en el primer trimestre del 2021”, informó el funcionario.

Expuso que ejemplos recientes en Europa y otras regiones muestran de manera palpable los riesgos de un rebrote. “La lucha contra el Covid sigue siendo la prioridad en estos momentos., marcará la dirección de la política económica. Esto es un reto importante pero vamos a salir juntos de él”, recalcó el titular de Hacienda.

El funcionario hizo notar a los senadores que la pandemia impone una fuerte carga sobre la capacidad del sistema de salud y las actividades productivas. “Asimismo la condición estructural de las finanzas públicas no permite margen de maniobra, por lo que resulta fundamental trabajar en varios frente con el Congreso de la Unión, las entidades federativas, los empresarios, el sector social y la academia para identificar los mejores instrumentos que permitan potencializar la economía y robustecer la posición de las finanzas públicas, de manera que el sistema de protección social se amplíe e impacte de manera cada vez más firme el bienestar de los mexicanos.

Una de las principales responsabilidades de la Secretaría de hacienda. Dijo, es mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. “Desde siempre he estado convencido de que la responsabilidad fiscal no se contrapone a la preocupación social. Esto es aún más cierto en una crisis como la que estamos viviendo hoy. A pesar de qué todos estamos expuestos al Covid 19, los más afectados son los más vulnerables , todos los que no se pueden dar el lujo de trabajar de manera remota, porque necesitan un ingreso diario”.

Por ello, tenemos que enfocarnos en mitigar los efectos en la población tanto en materia de salud como económica, explicó e hizo notar que “probablemente lo más importante es entender que por un tiempo más tendremos que convivir con el Covid 19 y tenemos que adaptar tanto las actividades económicas, como las s sociales y educativas.

Ante los riesgos de rebrote, “tenemos que ubicar todos los recursos del Estado en esta empresa y estos no solamente son los presupuestales, los regulatorios. Tenemos que ser creativos y utilizar todas las herramientas”.

El secretario de Hacienda dejó claro que no es momento de incrementar los impuestos, “pero si de empezar a pensar justamente cuál es el México que queremos”. Se deben reducir las desigualdades”.